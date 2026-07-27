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Kaynak: İHA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Çalışmalarda 7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 3 kilo 177 gram skunk ele geçirildi.

Şüphelilerden 5’i hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 191’inci maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen F.A. ve R.A. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.