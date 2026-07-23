Selam kavramı, selamet, kurtuluş, maddi ve manevi her türlü zararlardan, kötülüklerden uzak kalma, dünyevi musibetlerden ve ahiret azabından kurtulma anlamlarını topluca ifade eden bir terimdir.

Türk kültüründe selamlaşma; dostluğun ve saygının dili olup yalnızca bir merhaba demek değil, insanlar arasındaki iletişimi başlatan, sevgi, saygı, hürmet ve toplumsal bağı güçlendiren önemli bir ritüel olup en eski ve etkili bir iletişim yolu ve toplumların kültür aynasıdır.

Tarihsel, dini ve sosyal dinamiklerle şekillenen Türk kültüründe selamlaşma hem sözlü hem de fiziksel olarak özenle icra edilir.

Tarihin kaydettiği ilk kabilelerden başlayan selamlaşma her kültürde ve her dilde özel iletişim ve diyalog başlangıcıdır. Kişileri birbirlerine yaklaştıran ilk sözler selamlaşma sözleri olup insanlar arasında bir mekâna girerken selam vermek gelenektir. İslam dini inanışına göre selam vermek sünnet, almak ise farzdır. Müslümanlar arasında bilinen şekilde selâmlaşmanın hicretten sonraki yıllarda başladığı ileri sürülmektedir.

Selamlaşma, aile içerisinde başlayan ve sonrasında gündelik hayat içinde süren bir iletişim kültürüdür. Toplumsal bir varlık olan kişi başka kişilerle devamlı olarak iletişim içerisinde olmak durumundadır.

Her toplumun kendi kültür çerçevesine uygun olan birtakım selamlaşma çeşitleri bulunmaktadır. “Her dil ve kültürde o dil ve kültürü biçimlendiren değer yargılarının, gelenek ve göreneklerin belirlediği standartlaşmış selam şekilleri bulunmaktadır. Bu nedenle iletişimin bir parçası olan selamlaşma bölgeden bölgeye farklılık gösterir. "Merhaba", "günaydın", "iyi günler", "iyi akşamlar", "iyi geceler", "selâmün aleyküm", "esenlikler", "esen ola" gibi sözcük ve söz öbekleri selamlaşmanın Türkçede görülen sözlü kalıplar olup selamlaşmak için kullanılan bu ifadeler, kültürün ve iletişimin sözel boyutuyla ve dolayısıyla dil aracılığıyla temsil edildiği örneklerdir.

Söz kalıplarının yanı sıra Türk kültür tarihinde selamlaşma işleviyle kullanılan, beden dili de dediğimiz başlıca selamlaşma yöntemleri gülümseme, el sıkışma, el sallama, başın öne doğru eğilmesiyle saygı gösterisinde bulunma, sağ eli eli göğüs hizasına alıp göğüse dokunma, göz kırpma, el öpme şeklinde jest ve mimikler de selamlaşma biçimi olarak görülür.

Her dil kendi bütünlüğü içinde selam ifadeleri barındırmış hatta günün farklı saatlerinde günaydın-tünaydın gibi ayrı selam ifadeleri oluşturmuştur. Birbirinden farklı da olsa her dilde merhaba demek ahengiyle, tınısıyla ve estetiği ile önemli kabul edilmektedir.

İnsanoğlu sosyal bir varlıktır ve ancak başkaları ile kuracağı ilişkileri sayesinde varlığını sürdürebilir. Bu durum insanlar arası ilişkilerin geliştirilmesinde yarar sağlayabilmekte, İnsanlar selamlaşma sayesinde kendilerini birbirlerine daha yakın hissedebilmektedir.

Selamlaşma, iletişim köprüsünün oluşturulmasındaki en önemli adımlardan biri olup kişiler arasında iletişime başlamak için bir nevi parola görevi üstlenmektedir.

Her milletin, her toplumun toplumsal yaşayışları çerçevesinde farklı türden bir selamlaşma geleneği vardır. İnsanlar karşılaşma anlarında kendilerine has olan bu selamlaşma biçimlerinden herhangi birini kullanarak tanışma, kaynaşma ve bütünleşme yoluna giderler.

Her millet için çeşitli biçimlerde oluşan bir iletişim aracı olan selam, önemsenme, değer görme, mutluluk duyma gibi güzel duygular oluşturduğu için özel diyalogların oluşmasını sağlamakta, sosyal barış, huzur ve güven ortamına da destek olmaktadır.

Âyet ve hadislerde geçen selâmlaşma ifadeleri dinin ana kaynaklarında yer alması nedeniyle mânevî bir değere ve özellikle ayrı dilleri konuşanlar arasındaki iletişimde bir nevi sembol işlevi görmesi bakımından özel bir öneme sahiptir. Selâmlaşmanın asıl amacı karşılıklı sevgi, dostluk, iyi niyet ve güzel dileklerin açıklanması olduğundan, her dilde bu amacı gerçekleştirecek uygun söz ve mimiklerle selâmlaşma görevi yerine getirilebilir.

Söz konusu selamlaşma sözcük ve ifadelerinden, iyi sözcüğünü içeren hoş geldiniz, görüşmek üzere, hoşça kal, kendine iyi bak sözlerinin yabancı kalıplarla olan benzerliği dikkati çekmektedir.

Selamünaleyküm, merhaba, Allah’a ısmarladık, Allah’a emanet ol ifadelerinin ve hayırlı ibaresini taşıyan kullanımların ise Türklerin İslamiyet ile tanışmalarından sonraki dönemlerde, Arapçanın etkisiyle yaygınlık kazandığı açıktır.

Selam şeklindeki kısa ifadeyi ise, Arapça kaynaklı selamünaleyküm ifadesinin Batı dillerinden kaynaklı, özellikle İngilizce hi, hello sözcüklerinin etki ve senteziyle şekillenen melez bir ifade olarak değerlendirilebilir.

Türk kültüründeki selamlaşmanın kökleri oldukça eskilere dayanır. Bu konuda Yazılı kaynaklar önemli işaretler vermektedir. Eski T’ang Tarihi’nde bir Türk kağanı olan Eliğ Kağan’ın yanındaki beylerin, “atlarından inip diz çökerek selam verdikleri”, Göktürk Yazıtları’nda geçen “Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş” ifadesi, Dede Korkut Kitabı’nda geçen “Baş indürüp selam virdiler.” ve “Dedem Korkut öteden berü geldi. Baş indürdi, bağır bastı, ağız dilden görklü selam virdi” ifadeleri kayıtlarda bulunanlardan bazılarıdır.

Selamlaşma ve vedalaşma, gündelik yaşamın ve iletişim rutinlerinin başlıca örnekleri ve anlamlı kültürel göstergeleri olarak, bütün toplumlarda dil ve kültürün önemli yansımaları biçiminde ön plana çıkmaktadır.

Türkçe, tarih boyunca çeşitli kültürlerle etkileşimde bulunmuş ve bu etkileşimler dilimize zenginlik katmıştır. "Merhaba" ve "selam" gibi sözcükler, bu kültürel alışverişin somut örneklerindendir. Bu sözcüklerin dilimize girmesi sadece sözcük dağarcığımızı genişletmekle kalmamış, aynı zamanda iletişim biçimlerimizi ve sosyal etkileşimlerimizi de şekillendirmiştir. Özellikle bu sözcüklerin samimiyet ve saygı gibi değerleri ifade etmesi, toplumsal ilişkilerimizde önemli bir rol oynamasına neden olmuştur.

Günümüzde, bu sözcükler sadece geleneksel birer selamlama ifadesi olarak değil, aynı zamanda modern iletişimde de sıkça kullanılmaktadır. Özellikle yazılı iletişimde ve sosyal medyada, "merhaba" ve "selam" sözleri, bir mesajın veya paylaşımın başlangıcında sıklıkla görülür. Bu durum, sözcüklerin kültürel önemini ve dilimizdeki canlılığını koruduğunun işaretidir.

Bu selamlaşma ritüelleri, bireyler arasındaki sosyal bağları kuvvetlendirmenin yanı sıra, kültürel kimliğin korunmasına da katkıda bulunur. Örneğin, bir iş yerinde sabahları "günaydın" demeden işe başlamak, o günkü motivasyonu ve iş verimliliğini olumsuz etkileyebilir. Aynı şekilde, bir esnafın müşterisine "iyi günler" dilemesi, müşteri memnuniyetini artırarak ticari ilişkilerin gelişmesine yardımcı olabilir. Akşamları komşularla yapılan kısa bir "iyi akşamlar" sohbeti ise sosyal ilişkilerin sıcak tutulmasını sağlar. Bu örnekler, selamlaşmanın günlük yaşamdaki önemini ve etkisini açıkça göstermektedir.

Her toplumun, selamlaşma sırasında uyulması gereken belirli kuralları ve beklentileri vardır. Türk kültüründe genellikle el sıkışma ya da sarılma gibi daha sıcak ve samimi selamlaşma biçimleri tercih edilmektedir. Özellikle yakın akraba ve arkadaşlar arasında sarılmak, sevgi ve yakınlığın bir göstergesi olarak kabul edilirken, iş ortamı ile daha resmi durumlarda el sıkışmak, saygı ve profesyonelliği ifade eder.