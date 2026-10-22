Mustafa Necati Sepetçioğlu 1932 yılında Tokat’ın Zile ilçesinin Kislik Mahallesi Sepetçioğlu Sokağı’nda Abdurrahman Bey ile Cemile Hanım’ın ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

Nüfus müdürlüğündeki asıl adı Hacı Necati’dir. Babasının kendisine verdiği ismin nedenlerini yıllar sonra öğrenen Sepetçioğlu bir gazetedeki söyleşisinde şöyle der: “Babam ben doğduğumda yeni ölmüş amcaoğlunun adını bana vermiş. Bir de adı Necati olan çok başarılı bir kaymakamın hem iyiliği dolayısıyla, hem de Arap harfleriyle imzası kolay olduğu için Hacı adına Necati’yi eklemiş. Ben de bu adı Mustafa Necati yaptım. Hacı’yı sevmediğimden değil, Mustafa’yı çok sevdiğimden…”

Hacı Hafız Mustafa, Sepetçioğlu’nun şairliği de olan dedesidir. Mustafa ismini ona izafeten almıştır. Sepetçioğlu’nun ailesi Zile’nin yerli ailelerindendir. Baba tarafı sepet örmekle meşgul oldukları için “Sepetçiler” olarak bilinirler, daha sonra bu durum Soyadı Kanunu ile birlikte kayıtlara “Sepetçioğlu” olarak geçmiştir.

Sepetçioğlu ilkokula Zile İnönü İlkokulu’nda, ortaokulu ise Zile Ortaokulu’nda bitirir. Zile’de lise olmadığı için 1947 yılında Sivas Lisesi’ne kaydolur. Fakat lisenin ara sınıflarını Tokat, Bursa ve İstanbul Çapa Erkek Lisesinde okuyarak son sınıfa geçince Necip Fazıl Kısakürek’in yardımıyla Haydarpaşa Lisesi’ne geçerek lise öğrenimini tamamlar.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan Sepetçioğlu, lise yıllarında öğretmeni olan Mahir İz ve Hüseyin Nihal Atsız’dan sağlam bir edebi temel oluşturup hem Türk-İslam ve Avrupa sanatı dallarında sertifika alır, hem de Arap ve Fars filolojisi bölümlerinin derslerine devam ederek kendisini geliştirir.

Haydarpaşa Lisesi’ndeki velisi ve üniversitede hocası olan Necip Fazıl dan başka Ahmet Hamdi Tanpınar, Mahir İz, Enver Naci Gökşen, Hüseyin Nihal Atsız yanı sıra Edebiyat Fakültesi’nin zengin hoca kadrosundan Ali Nihat Tarlan, Ahmet Caferoğlu, Faruk Kadri Timurtaş, Reşit Rahmeti Arat ve tez hocası Mehmet Kaplan, Sepetçioğlu’nun edebi kimliğini oluşturanların başında gelir.

Bölümde öğrenci iken devrin önemli hocalarından olan Mehmet Kaplan’dan dersler alır, “Sait Faik Abasıyanık’ın Hikâyeleri’nde Su Unsuru” adlı tezini hazırladıktan sonra mezun olur ve üniversite yıllarında sınıf arkadaşı olan Neriman Muazzam Gürşen ile evlenir.

Askerliğini yapıp 1959’da, İstanbul Adalar Belediyesi’nde şube müdür yardımcısı olarak memuriyet hayatına başlar. 1960’da İstanbul Eminönü Belediyesi’nde yine şube müdür yardımcısı olarak memuriyetine devam eder. Ankara Kızılay Genel Müdürlüğü’nde müdür yardımcılığı, İstanbul Sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde idare amirliği, Sosyal Sigortalar Kurumu Şişli Hastanesi müdürlüğü, İstanbul Milli Eğitim Basımevi müdürlüğü, İstanbul Milli Eğitim müdür yardımcılığı gibi görevlerde bulunup 1976’da emekli olur, 8 Temmuz 2006’da vefat eder. Mezarı, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’ndadır.

Sepetçioğlu’nun ilk edebiyat denemeleri ortaokul yıllarında yazdığı şiirlerle başlar.

Zile’nin tarihi zenginlikleri ve kültürüyle şekillenmeye başlayan edebi kimliği, babaannesinden dinlediği masal ve hikâyelerle hayal dünyasını genişleten Sepetçioğlu Zile’de ortaokul öğretmeni Kadri Özyalçın’ın desteğiyle yüreklenir, bu şevkle Sivas Lisesi öğrencisiyken “Hakikat Gazetesi”nde “Bir Zileli” mahlasıyla “Zile’den Fıkralar” başlığı altında küçük fıkra yazıları yazmaya başlar. Bir hikâyesi, 1950’de Milliyet gazetesinde; 1951’de de Seçilmiş Hikâyeler Dergisi’nde yayımlanır.

Öğrencilik yıllarında yavaş yavaş sanat ve edebiyat çevrelerinde tanınmaya başlayan Sepetçioğlu’nun mülakat, hikaye, deneme ve makale türlerindeki yazıları 1952 sonrasında; Büyük Doğu, Türk Sanatı, İstanbul, Türk Düşüncesi, Türk Yurdu gibi dergilerde yer almaya başlamış, ilk kitabı 1956’da dokuz hikâyeden oluşan “Abdürrezzak Efendi” adı ile yayımlanmıştır. Milli Eğitim Basımevi Müdürlüğü sırasında yarım kalan “1000 Temel Eser” adlı çalışmayı Tercüman gazetesinin Kervan Kitapçılık Şirketi’nde “1001 Temel Eser” olarak sürdüren Sepetçioğlu, Kervan Kitapçılık’tan ayrıldıktan sonra da Boğaziçi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi ile Ayrıntılı Haber, Orta Doğu, Türkiye, Yeniçağ ve Zaman gibi çeşitli dergi ve gazetelerde yazılarına ömrünün sonuna kadar devam ettirmiştir.

Türk kültür ve edebiyatına kazandırmış olduğu eserler nedeniyle 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Senatosu tarafından “Fahrî Doktora” unvanı verilmiştir. 1994 yılında İLESAM’ın üstün hizmet beratına ve 1997’de de Atatürk Kültür Merkezi “Şeref Üyeliği”ne layık görülmüştür. 1957-1968 yılları arasında Türk Dili dergisinde hikâyeleri yayımlanan Sepetçioğlu, 1970 sonrası daha çok roman yazmış, tarihî roman yazmayı kendisi için adeta bir görev bilmiş, Türk tarihini bir bütün olarak görmüş ve tarihte devamlılık ilkesini benimsemiştir.

Romanlarında tarihi kahramanlık olayları anlatırken öykülerinde gündelik olayları anlatmıştır. Hikâyelerin de kişisel sorunları ele almayı tercih etmiştir. Romanlarında ise milletin ve devletin geçmişi, geleceği ile ilgili meseleler üzerinde durmuştur. Tarihi romanlarda öğretici olup milli ve tarih bilinci aşılayıcı, geleneksel yapıyı elden bırakmamış, eserlerinde Müslümanlığı ve Türklüğü birlikte yansıtmıştır.

Türk edebiyatındaki yerini tarihî romanlarıyla edinmiştir. Romanlarını “Dünkü Türkiye”, “Bugünkü Türkiye” ve “Yarınki Türkiye” olarak adlandırdığı üç büyük seride toplamayı planlamış, ancak hepsini yazamamıştır. Türk-İslâm sentezi düşüncesiyle kaleme aldığı “Dünkü Türkiye” dizisinin tarihî zamanını Oğuz boylarının Asya‟dan Anadolu‟ya göçleri, Anadolu topraklarını vatan haline getirmeleri, oluşturmuştur.

Çağımızın Dede Korkut’u olarak anılan ve romanı bir kültür meselesi olarak gören Sepetçioğlu, Türkçecilik, varoluşçuluk, toplumcu gerçekçilik vb. hareketlere yönelmemiş, Anadolu insanını doğal, içten hâliyle ve günlük konuşma diliyle yansıtmaya çalışmıştır.

2004’te Ahmet Yesevî’nin hayatını anlatan “Sesler ve Işıklar” ile “Aydınlığın Mühürü” adlı eserleri gözden geçirilip ikinci baskılarına “Hurmalığın Ak Doğanı” bölümü de eklenip üç cilt halinde basılması üzerine 12 Kasım 2005’te Ankara Milli Kütüphane Salonlarında Uluslararası Ahmet Yesevî Üniversitesinin organize ettiği programda “Yesili Ahmet Hoca” romanlarının tanıtımı yapılıp Sepetçioğlu’na taktirname ve plaket verilmiştir.

Sepetçioğlu’nun “Can Ocağında Pişen Aş” eserinde manevi değerler ile Ahmet Yesevî üzerinde durulmuştur. “Sonsuza Uzanan Taşlar”da Türk kültürünün temel kaynaklarından ‘Orhun Yazıtları’nın bulunuşu ve kitabelerin metni üzerinde durulmuştur. Türk Destanları Sepetçioğlu’nun yeni bir üslûp ve bakış açısıyla incelediği eserlerdir. Çanakkale İçinde Bir Dolu Mermi oyunu TRT için sekiz bölümlük bir dizi için hazırlanmış Çanakkale Savaşı belgeseli gibidir. Pek çok ödülle onurlandırılan Sepetçioğlu’nun aldığı ödüllerden bazıları: 1969’da MEB Oyun Yazma Öülü, 1969’da Ankara Türk Kadınlar Derneği Tiyatro Yazma Yarışması Ödülü, 1971-74-80-81-82 yılları Türkiye Milli Kültür Vakfı Büyük Ödülüdür.