Türk Hava Yolları (THY) yönetim kademesinde tarihi bir değişim yaşanıyor. NOTBİR haber sitesinde Can Özçelik'in edindiği bilgilere göre, şirketin mevcut yönetiminde kritik görevler üstlenen iki isim, THY’nin yeni dönemine yön verecek.

Mevcut CFO ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Murat Şeker’in, Ahmet Bolat’tan boşalacak olan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstleneceği; Ahmet Olmuştur’un ise Bilal Ekşi’nin yerine Genel Müdür olarak atanacağı öğrenildi.

KARAR TEBLİĞ EDİLDİ

Kulislerden sızan bilgilere göre, her iki isme de yeni görevleri resmen tebliğ edildi. THY’nin geleceğini şekillendirecek bu bayrak değişimi, 9 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00’te Yeşilköy’deki Genel Müdürlük binasında düzenlenecek olan THY Genel Kurulu’nun ardından resmiyet kazanacak.

MURAT ŞEKER KİMDİR?

2016 yılından bu yana THY’nin mali süreçlerini (CFO) yöneten ve 2021’de Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Doç. Dr. Murat Şeker, akademik ve profesyonel geçmişiyle dikkat çekiyor. Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Şeker, Minnesota Üniversitesi’nde ekonomi doktorasını tamamladıktan sonra uzun yıllar Dünya Bankası bünyesinde ekonomist olarak görev yaptı. Şeker’in başkanlık döneminde THY’nin finansal büyüme stratejilerinin ön planda olması bekleniyor.

AHMET OLMUŞTUR KİMDİR?

THY kariyerine 2000 yılında çağrı merkezinde başlayan ve kurumun hemen her kademesinde görev alan Ahmet Olmuştur, tam anlamıyla bir "çekirdekten yetişme" başarı hikayesi sunuyor. Pazarlama, satış ve ticari operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüten Olmuştur, uluslararası eğitim geçmişi ve IATA gibi küresel kuruluşlardaki tecrübesiyle biliniyor. Olmuştur’un Genel Müdürlük döneminde THY’nin ticari ağının ve küresel pazarlama operasyonlarının ivme kazanması öngörülüyor.