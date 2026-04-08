Kamu bankalarında uzun süredir konuşulan üst yönetim değişikliği resmiyet kazandı. VakıfBank ve Halkbank’ta genel müdürlük görevlerinde değişikliğe gidildi.

Yapılan düzenlemeye göre, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih görevinden ayrıldı. Üstünsalih’in yerine, Halkbank Genel Müdürü olarak görev yapan Osman Aslan atandı.

Halkbank’ta boşalan genel müdürlük görevine ise bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Recep Süleyman Özdil getirildi.

Kamu bankaları arasındaki görev değişimi kapsamında Ziraat Bankası yönetiminde ise herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi.

Öte yandan VakıfBank’ın eski genel müdürü Üstünsalih hakkında son dönemde çeşitli iddialar kamuoyunda gündeme gelmişti. Söz konusu iddialar, bazı kredi işlemleri ve ilişkiler üzerinden tartışma yaratmıştı.