Ukrayna Perakendeciler Birliği’nin açıklamasına göre, 1988’de İstanbul’da kurulan Koton, ülke genelindeki tüm şubelerini kapatma sürecine girdi.

Markanın boşalttığı mağaza alanları ise hızla yeni kiracılara devrediliyor. Başkent Kiev’deki en büyük AVM’lerden Lavina’da bulunan Koton mağazası da kapanıyor; yerine EVA Beauty ve Marathon markaları gelecek.

MALİYETLER AĞIR BASTI, ZARAR KATLANDI

Şirketin 2025 mali tabloları oldukça çarpıcı: Yıllık ciro yüzde 20 düşüşle 60,7 milyon UAH’a gerilerken, net zarar yüzde 16,6 artarak 43,2 milyon UAH seviyesine yükseldi.

Bu rakamlar, Koton’un Ukrayna’da faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırdı.

BÜYÜK GENİŞLEME HAYALİ YARIM KALDI

2018’de Kiev’de ilk mağazasını açan Koton, Ukrayna’da ciddi bir büyüme planı yapmıştı. Dnipro, Odessa, Harkov, Lviv gibi önemli şehirlerde toplam 15 mağazaya ulaşmayı hedefliyordu.

Ancak ekonomik koşullar bu planı gerçekleştirmeye izin vermedi.

TÜRK PERAKENDECİLER UKRAYNA’DAN TEK TEK ÇEKİLİYOR

Koton’un bu adımı, son dönemde Ukrayna pazarını terk eden Türk perakende devlerinin sayısını artırdı. Daha önce English Home, DeFacto ve FLO gibi önemli Türk markaları da benzer şekilde ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmıştı.