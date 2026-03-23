Türk futbolunun önemli isimlerinden Çetin Güler hayatını kaybetti. A Milli Takım ve Ümit Milli Takım’da görev alan deneyimli antrenörün hayatını kaybetmesi, futbol camiasında derin üzüntü yarattı.

FUTBOLCULUKTAN TEKNİK ADAMLIĞA

Futbolculuk kariyerine Fenerbahçe’de başlayan Çetin Güler, Kasımpaşa, Hacettepe ve Gençlerbirliği formalarını giydi. Aktif futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevine adım attı.

Ümit Milli Takım’da teknik direktör olarak görev yapan Güler, 1974-1975 yılları arasında Coşkun Özarı döneminde A Milli Takım’da yardımcı antrenörlük yaptı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ VE TFF GÖREVİ

Galatasaray’da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Çetin Güler, daha sonra Kocaelispor, Diyarbakırspor, Altınordu, İskenderunspor, Giresunspor, Adana Demirspor ve Mardinspor’da teknik direktörlük yaptı.

1990 yılında Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde antrenör eğitimcisi olarak görev alan Güler, uzun yıllar Antrenör Eğitim Müdürü ve Antrenör Özlük İşleri Müdürü olarak Türk futboluna katkı sağladı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Çetin Güler’in cenazesi 24 Mart Salı günü Büyükada Hamidiye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükada Tepeköy Mezarlığı’na defnedilecek.