Kayseri sanayisinin önemli merkezlerinden biri olan Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üretim yapan Energate Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. için yolun sonuna gelindi. Bir süredir borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle mahkemelik olan dev enerji şirketi hakkında resmen iflas kararı verildi.

ELC ALÜMİNYUM’UN BAŞVURUSU SONUÇLANDI

Şirketin iflasına giden süreç, alacaklı konumundaki ELC Alüminyum’un hamlesiyle başladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında, Energate Enerji’nin borçlarını ödeme kapasitesini yitirdiği iddiasıyla mahkemeye başvuran ELC Alüminyum, şirketin iflasını talep etmişti. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava maratonu, 27 Nisan 2026 itibarıyla karara bağlandı.

RESMEN TASFİYE HALİNE GEÇİLDİ

Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından yapılan resmi duyuruyla birlikte, şirketin ticari faaliyetlerinin sona erdiği ve yasal tasfiye sürecine girildiği bildirildi. Mahkeme kararına göre; 27.04.2026 günü saat 11:36 itibarıyla iflasın açılmasına ve işlemlerin İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca başlatılmasına hükmedildi.

ALACAKLILAR İÇİN SÜREÇ İŞLİYOR

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 54073 sicil numarasıyla kayıtlı olan şirketin iflas dosyası üzerinden işlemler yürütülmeye başlandı. İcra dairesi, müflis şirketin varlıklarının tespiti ve alacaklıların mağduriyetinin giderilmesi adına "basit tasfiye" kararı alırken, ilgili tarafların hak iddiaları için yasal sürelere uyması gerektiği hatırlatıldı.