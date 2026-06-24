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Büyük Şefler Gıda (Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil A.Ş.), Türkiye'nin en büyük full-servis restoran zincirlerinden biri olan BigChefs'in çatı şirketi olarak biliniyor.

2007 yılında Ankara'da girişimci Gamze Cizreli tarafından kurulan şirket, bugün hem Türkiye'de hem de dünya çapında hizmet veren dev bir gastronomi özelliği barındırıyor.

Büyük Şefler Gıda, kayıtlı sermaye tavanını artırma kararını aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada; kayıtlı sermaye tavanı 175 milyon TL'den 1 milyar 750 milyon TL'ye getirildi.

Böylece şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10 kat artırıldı. Düzenlemede kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatıldığı da belirtildi.

Yeni kayıtlı sermaye tavanı uygulaması ise 31 Aralık 2030 tarihine kadar geçerli olacak.