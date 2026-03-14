Anasayfa Spor Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçeli o isimlere ağır sözler...

Fenerbahçe'nin lig sonuncusunu Fatih Karagümrük karşısında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından Erman Toroğlu, sarı-lacivertli ekipten birkaç ismi topa tuttu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 26. hafta maçında Fenerbahçe, ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Sözcü TV'ye konuşan spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertlileri sert sözlerle eleştirdi.

"FENERBAHÇE İÇİN LİG BİTTİ"

Toroğlu, Fenerbahçe’nin ruhunu kaybettiğini vurgulayarak, “Fenerbahçe için lig bitti. Net. Futbolda mucize var ama bu Fenerbahçe o mucizeyi yapamaz. Takımın ruhu kalmamış, bir virüs girmiş gibi… Ruhunu kaybetmiş takım” dedi.

Maç performansını da değerlendiren Toroğlu, “Karagümrük çok akıllı oynadı, hiç zorlanmadı. Pas yaptılar, gittiler, geldiler. Adamların bir penaltısını hakem vermedi. Hakem 80 dakika boyunca Fenerbahçe’yi itti” ifadelerini kullandı.

HEM KANTE'YE HEM TEDESCO'YA

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun durumuna değinen Toroğlu, “Tedesco’nun hala yedek kulübesinde olmaması bir muamma. Eğer ben koç olsam havluyu atarım. Kante 45 milyon euro, Karagümrük 8 milyon euro. Sen Hurma’ya verdiğin parayı Kante’ye ver, 5 sene takımı götürür” diye konuştu.

SADETTİN SARAN'I DA TOPA TUTTU

Toroğlu, “Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye başkan olmaz. Şimdi ne konuşacaksın kameraya? Ben olsam acil bırakırım ki Fenerbahçe seneye kurtulsun. Eğer Haziran-Temmuz’a kalırsa bu işkenceyi yine çeker.” ifade etti.

