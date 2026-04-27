Kacır, Şili’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Antarktika Antlaşması Danışma Toplantısı’nın 48. yıl dönümü kapsamında düzenlenen “Sinerjiyi Açığa Çıkarmak: Antarktika’ya Uzanan Ortak Bir Yolculuk” adlı fotoğraf sergisinde açıklamalarda bulundu.

Şili’nin, Türkiye’nin kutup araştırmaları alanında en önemli iş ortaklarından biri olduğunu dile getiren Kacır, coğrafi konumu nedeniyle Türk araştırmacıların Antarktika seferleri öncesinde Şili’ye gittiklerini ve buradan kıtaya ulaştıklarını söyledi. Şili’nin Antarktika’daki araştırma üslerinden Türk bilim insanlarının faydalandığını, aynı şekilde Şilili araştırmacıların da Türkiye’nin hem Antarktika hem Arktik seferlerine katıldığını belirtti. Bu iş birliğinin iki ülke bilim insanlarına ortak çalışma imkânı sunduğunu vurguladı.

Sergide, iki ülkenin Antarktika’daki ortak çalışmalarını yansıtan fotoğrafların yer aldığını ifade eden Kacır, organizasyon için Şili’nin Ankara Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Antarktika ve Arktik çalışmalarının stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Kacır, bu faaliyetlerin bilim diplomasisi açısından da büyük değer taşıdığını ve Türkiye’nin bu alandaki küresel etkinliğinin her geçen yıl arttığını söyledi.

Bu yıl 10. Antarktika ve 5. Arktik Bilim Seferi’nin tamamlandığını belirten Kacır, bu çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti. Bu süreçlerin Türkiye’nin bilimsel kapasitesini daha ileriye taşıdığını vurguladı.

Kutup bölgelerinin eşsiz iklim ve yaşam koşullarıyla adeta birer doğal laboratuvar olduğunu belirten Kacır, bilim insanlarının bu alanlarda iklim değişikliğinden sağlığa kadar birçok farklı konuda araştırma yapabildiğini söyledi. Bu çalışmaları kalıcı hale getirmek amacıyla Türk Antarktika Bilim Üssü’nün kurulmasının hedeflendiğini, projenin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında hayata geçirileceğini ifade etti. Üs için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve çevresel değerlendirme sürecinin başarıyla sonuçlandığını da ekledi.

Türkiye’nin Antarktika Antlaşmalar Konseyi’nde danışman ülke statüsü elde etmeyi hedeflediğini belirten Kacır, bu doğrultuda gerekli bilimsel ve diplomatik hazırlıkların tamamlandığını ve başvurunun yapıldığını söyledi. Başvurunun sonucunun Mayıs ayı sonunda açıklanmasının beklendiğini dile getirdi.

Türkiye’nin uluslararası platformlarda barış, istikrar ve insanlık yararına yürütülen ortak çalışmaları desteklemeye devam ettiğini ifade eden Kacır, son yıllarda elde edilen diplomatik başarıların küresel ölçekte takdir gördüğünü söyledi.

Gelecekte yapılacak bilimsel çalışmaların değerinin daha iyi anlaşılacağını belirten Kacır, kutup araştırmalarının her yıl daha da güçleneceğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak TÜBİTAK aracılığıyla bu çalışmalara güçlü destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye’nin birçok ülkeyle ortak projeler yürüttüğünü ve bilim seferlerinde uluslararası araştırmacıları ağırladığını söyleyen Kacır, Türk bilim insanlarının da geçmişte yabancı seferlere katılarak deneyim kazandığını hatırlattı. Özellikle 2017’den sonra Türkiye’nin kendi seferlerini düzenleyerek daha güçlü bir konuma ulaştığını belirtti. Bu çalışmalar sonucunda 200’den fazla bilimsel yayının literatüre kazandırıldığını ve araştırmacıların önemli deneyimler elde ettiğini sözlerine ekledi.