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Toplu taşıma sistemlerinde devrim niteliğinde bir yeniliğe giden Lüksemburg, sadece kendi vatandaşlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanıyan Malta gibi örnekleri geride bırakarak bu hizmeti herkese açtı. Sınır kapısından içeri giren her birey, hiçbir ücret ödemeden ve bilet kuyruğuna girmeden ülkeyi özgürce gezebiliyor. Hükümetin bu stratejik hamlesinin arkasında ise yalnızca şehir içi trafiğini rahatlatmak değil, aynı zamanda Lüksemburg'u küresel turizm pastasından daha büyük bir pay alan cazibe merkezi haline getirmek yatıyor.

DEMİRYOLLARINDA TARİHİ YOLCU REKORU GELDİ

Uluslararası seyahat platformu Travel Off Path verilerine yansıyan rakamlar, bu radikal kararın meyvelerini hızla verdiğini gösteriyor. Ücretsiz ulaşım hamlesinin tam anlamıyla oturmasının ardından 2025 yılında demiryolu yolcu trafiğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. Eskiden sadece yüksek bütçeli gezginlerin rotasında olan ve aşırı pahalı olarak nitelendirilen ülke, artık bedava ulaşım kozuyla geniş kitlelerin de gözdesi konumuna geldi. Ziyaretçiler artık ulaşım masrafı düşünmeden ülkenin tarihi kalelerini, mimari harikalarını ve büyüleyici doğasını keşfetme fırsatı buluyor.

STANDART AVRUPA BÜTÇESİYLE TATİL İMKANI

Lüksemburg denilince akla gelen pahalılık algısı da ulaşım masraflarının sıfırlanmasıyla büyük ölçüde kırılmış durumda. Lüks İtalyan butiklerinden alışveriş yapmak gibi bir amaç güdülmediği sürece, ülkedeki günlük yeme-içme maliyetleri standart Avrupa ülkeleriyle aynı seviyede seyrediyor. Geleneksel tatları denemek veya kahve molası vermek, gezginlerin bütçesini zorlamıyor. Ulaşıma ayrılacak devasa bütçenin cepte kalması, bu şirin Avrupa ülkesini gizli kalmış bir lokasyon olmaktan çıkarıp, herkesin ulaşabileceği cazip ve ekonomik bir tatil rotasına dönüştürüyor.