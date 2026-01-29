Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama yaşandı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Rafineride bulunan işçilerin ise tahliye edildiği öğrenildi.

CAN KAYBI VE YARALANAN YOK

Benzin tankında yaşandığı belirtilen patlamadan sonra bölgede çekilen görüntülerde dumanların gökyüzünü kapladığı fark edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin patlama ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Patlamanın bakım aşamasında olan tankta yaşandığı bildirilirken, can kaybı ve yaralanan olmadığı duyuruldu.