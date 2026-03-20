Kaza, Karabük-Yenice karayolu Suçatı Tüneli’nde meydana geldi. Yılmaz K. (48) idaresindeki 78 SS 122 plakalı otomobil, Yenice istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Eren C. (22) yönetimindeki 35 JJ 552 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Ayşe C. (66), Zekiye Ceylan G. (56), Muhammet Ali G. (8), Ecrin K. (14) ve Hatice K. (38) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.