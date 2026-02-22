DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile birlikte Bitlis’te düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Bakırhan, Türkiye’deki yurttaşlık tanımına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Konuşmasında, yürütülen sürecin başarıya ulaşması halinde Kürtlerin ve Türkiye demokrasisinin kazanımlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Bakırhan, “Kürtlerin eşit yurttaşlar olarak yaşayacağı bir hukuka kavuşması için mücadele ediyoruz” dedi.

100 YILLIK BİR SİYASİ MESELE...

DEM Parti'nin bazı kararlara şerh koyduğunu ifade eden Bakırhan "İtirazlarımızı ortaya koyduk. Çünkü biz bazı şeylere aynı bakmıyoruz. Yani bizi yok sayan, bizi hala terör parantezine sıkıştıran, 100 yıllık bir siyasi ve tarihi meseleyi getirip terör ve güvenlik parantezine alan bir yaklaşımla aynı düşünmüyoruz. Kürt sorunu bir terör sorunu değil, demokrasi sorunudur. Bir özgürlükler sorunudur. Bir dil sorunudur. Bir kimlik sorunudur. Dolayısıyla bu konuda Meclis raporunun altına biz çekincelerimizi ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Yurttaşlık tanımı değişmesi gerektiğini iddia eden Bakırhan, şöyle konuştu:

"Artık Kürdün diline, kimliğine bir hukuk gerekiyor. Dilinin, kimliğinin yasal, anayasal olarak tanınması gerekiyor. 21. yüzyılda hala 'Herkes Türk'tür' diye tanımlanan bir vatandaşlık tanımı var. Dünyanın hiçbir yerinde vatandaşlık tanımı bir etnik kimlikle tanımlanmıyor. Ama bizim ülkemizde ısrarla ve zorla, işte Türk, herkes bilmem ne bağı ile bağlı olan herkes Türktür diyor. Biz buna itiraz ediyoruz."