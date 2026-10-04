Tüm dünyanın dikkatini çekmişti: İstanbul Galata’dan yola çıktı

Etkinlikte, Karadeniz Vapuru'nun ziyaret ettiği limanlarda büyük ilgi gördüğü ve yolculuğun uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdığı anlatıldı.

Karadeniz Vapuru'nun rotasında, kısa süre öncesine kadar savaşlarda Türkiye ile karşı karşıya gelmiş ve Osmanlı topraklarının paylaşımında rol oynamış devletlerin limanlarının da bulunması, projenin dikkat çekici yönlerinden biri olarak aktarıldı.

Cumhuriyet, savaş meydanlarının ardından bu kez silahla değil; üretimi, sanatı, kültürü, ticareti ve çağdaşlaşma hedefiyle Avrupa'nın karşısına çıkıyordu.

Döneminin şartları göz önüne alındığında son derece iddialı bir organizasyon olan seyyar serginin, Türkiye'nin uluslararası tanıtımı açısından öncü bir girişim olduğu ve benzer organizasyonlara örnek oluşturduğu ifade edildi.