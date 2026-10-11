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Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Fon Koordinasyon Kurulunun yürüttüğü çalışmalara ilişkin önemli detaylar paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haksız kazanç sağlayanlara yönelik net iradesini hatırlatan Bakan Çiftçi, devlet bütçesinden ve hazineden herhangi bir ödeme yapılmayacağını kesin bir dille vurguladı.

Çiftçi, tasfiye ve geri ödeme sürecinin temel mantığını şu sözlerle özetledi:

"Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar."

YOL HARİTASI BELLİ OLDU

Sürecin boyutuna ve hukuki altyapısına ilişkin veriler paylaşan İçişleri Bakanı Çiftçi, izlenecek adımları şöyle sıraladı:

SINIRLI BİR ALANI KAPSIYOR

Yaşanan tablonun fon piyasalarının tamamını kapsamadığını belirten Çiftçi, mağduriyetin piyasanın yüzde 5'lik sınırlı bir alanıyla ilgili olduğunu ifade etti.

YASAL DÜZENLEME YOLDA

Fon krizinin hukuki zeminini ve tasfiye takvimini netleştirecek yasa önerisinin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacağı açıklandı.

KISMİ MAĞDURİYET GİDERİMİ

Meclis'e gelecek düzenlemeyle birlikte somut yol haritasının netleşeceğini belirten Çiftçi, bütçe kaynakları kullanılmadan mağdur kişilerin zararlarının belirli oranlarda karşılanacağını bildirdi.