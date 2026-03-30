2024 yılı mezunları…

O yıl gururluyduk.

Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarını birincilikle bitirenler kadın Teğmenler olmuşlardı.

Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu’nun mezuniyet belgesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vermişti.

Ve ne olduysa o gün oldu…

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında teğmenler kılıç çattı.

Tıpkı her yıl diğer Teğmenlerin de yaptıkları gibi…

Ve Teğmenler “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” diye haykırdı.

Artık tören bitmişti ve zaten Harp Okulu boyunca onlara Mustafa Kemal'in askeri olmayı öğrettikleri için bunun sorun olmayacağını düşündükleri için…

Davalar açıldı, yargılamalar başladı.

“Mustafa Kemal'in askerleriyiz” diye haykırmak zaten suç falan değil diyorlardı.

O halde geriye kalan da bir yoktu!

Yoktu ama Teğmenler ve komutanları TSK’dan atıldı.

Teğmenlerden Deniz Demirtaş mahkeme kararıyla göreve dönmüştü. Diğer teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar’ın ihraç kararına karşı açtıkları davalar sürüyordu.

Ebru Eroğlu’na kötü haber geldi, mahkeme TSK’ya geri dönme talebini reddetti.

Sonra Teğmen İzzet Talip Akarsu için de ret kararı geldi.

Ve sonra Teğmen Serhat Gündar…

TSK’dan atıldıktan sonra vücut geliştirme yapmaya başladı.

Dünya Balkan Vücut Geliştirme Şampiyonası’na katıldı.

Yarışırken Ankara 20. İdare Mahkemesi kararını öğrendi, TSK’ya geri dönüş için açtığı dava reddedilmişti.

“Siz yok saydıkça biz daha çok var olacağız” deyip yarışmaya devam etti.

Teğmen Serhat Gündar, Dünya Balkan Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda 4’üncü oldu.

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” deyip kılıç çattıktan sonra TSK’dan atılan Serhat Teğmen’in yarıştığı o gün protokolde dikkat çeken bir isim vardı;

SADAT’ın eski ortaklarından Mehmet Naci Efe!

Mehmet Naci Efe, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nda 2016–2020 yılları arasında Asbaşkanlık görevini yürütmüştü ve o gün yarışmada “onur konuğu” plaketi aldı.

SADAT’ın ikinci büyük hissedarıydı.

1999 yılında Ekol Grup şirketini kurdu.

Şirketi tanıtan videolarda, Mehmet Naci Efe’nin akademisyen ve SAT komandosu olduğu, özel birliklerde görev yaptığı bilgileri aktarıldı.

Ekol Grup Şirketleri, 81 ilde binlerce çalışanı olan bir firma…

Mehmet Naci Efe (Solda), SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi (ortada) ve SADAT'ın bugünkü Başkanı Melih Tanrıverdi (sağda).

Mehmet Naci Efe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) “Genç Yönetici Okulu” programında eğitimler verdi.

SADAT’IN SİLAH SATTIĞINI ANLATMIŞTI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022’de Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitmişti. O dönem yöneticisi olduğu SADAT’a ilişkin açıklama yapan Mehmet Naci Efe, SADAT’ın silah satışı yaptığını şöyle anlatmıştı:

“Ben SADAT’ın ortaklarından biriyim ve yönetim kurulundayım. İnternet sitesinde eğitim verildiği yazsa da eğitim vermiyoruz. ASELSAN’ın, Makina Kimya Endüstrisi’nin (MKE) ürettiği ürünleri, yurtdışında müttefik olduğumuz ve ülkemizin izin verdiği ülkelere götürüp satıyoruz. Örneğin; bir müttefik ülke bizden teklif istiyor ve biz her yere yazıyoruz. Dışişleri Bakanlığı’na yazıyoruz, ‘Bu ülke bizden teklif istedi’ diyoruz. ‘Tamam, sıkıntı yok’ denirse, örneğin MKE'nin ürününü istemişse onlarla bir araya getiriyoruz. Sonra ‘Ben bunu nasıl kullanacağım?’ diye sorduklarında da anlatıyoruz. SADAT, Türkiye’den izinsiz teklif dahi vermedi. Ben vatanımda üretilen ürünü Afrika ülkelerinde, İslam ülkelerinde pazarlayan ve satan bir kurum haline geliyorum. Bedava hizmet veriyorum ne güzel.”

Mehmet Naci Efe’nin eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşmeleri olmuştu.