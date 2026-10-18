Kaynak: ANKA

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Letonya'nın Jurmala kentinde düzenlenen 36'ncı NATO Satranç Şampiyonası'nda TSK Satranç Takımı'nın 23,5 puanla birinci olduğunu açıkladı.

Turnuvada mücadele eden Piyade Er Vahap Şanal ise oynadığı 7 maçı da kazanarak ferdî olarak NATO Şampiyonu unvanını elde etti.

TSK SATRANÇ TAKIMI NATO ŞAMPİYONASI'NDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Letonya’nın Jurmala kentinde gerçekleştirilen 36’ncı NATO Satranç Şampiyonası, uluslararası alanda büyük bir gurura sahne oldu.

Toplam 18 ülkeden 136 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Satranç Takımı, üstün başarısıyla dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ayrıca şampiyonada Piyade Er Vahap Şanal 7 maçta 7 galibiyet elde ederek ferdî NATO Satranç Şampiyonluğunu elde etti. Elde ettikleri bu büyük başarılardan dolayı sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri de yer aldı.