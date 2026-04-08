Sel felaketinde korkunç bilanço: Cesetlere ulaşıldı

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle milletimize geçmiş olsun Osmaniye vilayetimize Kadirli ilçemizin başı sağ olsun iki vatandaşımız vefat etti. Kadirli belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü otoparkında araçlarını kurtarmaya çalışırken o anda ani gelen selden dolayı vefat ettiler. Biz tabii ki sel uyarısı ile birlikte 550 personelimizle birlikte, 150' nin üzerinde makine ekipmanlarımızla birlikte hızla intikal edildi. Tüm birimlerimiz koordinasyon halinde. AFAD itfaiye, DSİ, karayolları aynı zamanda Jandarma kolluk birliklerimizle hep birlikte vatandaşlarımızı esenliğe kavuşturmak için çalışma içerisindeyiz halen de çalışma devam ediyor.

Bu lokasyonda da 20 kadar evimiz hafif sel baskınına maruz kaldı. Şimdi buraları inceleme yapıyoruz. Bunun haricinde bir otogar tarafında biraz bir sel var. Tabii Kadirli belediyemizin arka tarafında öğretmenevi ve Kadirli Belediyesi İlçe Sağlık biriminin olduğu yerde sel baskını oldu. Bülbül deresinin taşması ile birlikte bu sel ile karşı karşıya kaldık. Kadirli ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdi ona çalışıyoruz dere kesitleri ile ilgili daralma varsa o daralmayı bertaraf hususunda DSİ genel müdürümüzle birlikte ciddi bir çalışma içerisinde olacağız. Bu konuyu çok yakın zamanda masaya yatıracağız."