ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile Mar-a Lago’da gerçekleştirdiği üç saatlik görüşmenin ardından, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik barış anlaşmasının “son aşamasında” olduğunu açıkladı.

Trump, anlaşmanın tamamlanmasına katkı sağlaması halinde Ukrayna’ya gidip ülkenin parlamentosuna hitap etme olasılığını açık bıraktı, ancak böyle bir ziyaretin şu an için beklenmediğini belirtti. Zelensky de Trump’a “Hoş geldiniz” diyerek olası ziyareti olumlu karşıladı.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, barış görüşmelerinin gidişatına dair kendine güvenini dile getirdi ancak sürecin son derece karmaşık olduğunu ve beklenmedik sorunların anlaşmayı sekteye uğratabileceğini söyledi. Trump, “Sanırım birkaç hafta içinde her şey netleşecek ama beklemediğiniz bir unsur büyük bir sorun haline gelebilir” dedi.

Başkan Trump, Ukrayna için barış anlaşması konusunda hâlâ birkaç “çetrefilli mesele”nin kaldığını belirtti. Anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Trump, Rusya’nın talep ettiği Donbas bölgesinin statüsü gibi kritik konuların hâlâ çözüm beklediğini kabul etti. “Bu büyük meselelerden biri ve bence daha da yaklaştık” ifadelerini kullandı.

Zelensky ile yaptığı görüşmeyi “mükemmel” olarak nitelendiren Trump “Harika bir görüşme gerçekleştirdik. Bu savaşı sona erdirmek için çok ilerleme kaydettik” dedi. Ukrayna anayasasının toprak devrini yalnızca halk referandumu ile mümkün kıldığı hatırlatılan görüşmede, Trump olası ziyaretiyle ilgili “Biliyorsunuz, Ukrayna’ya seyahat etmekte hiçbir sorunum yok. Ama mutlaka gitmek zorunda kalmayı tercih etmem” ifadesini kullandı.

ZELENSKY: BU PLANIN HER MADDESİ HAKKINDA REFERANDUM YAPABİLİRİZ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky de Rusya-Ukrayna barış planındaki kritik konulardan biri olan toprak meselesinin nihai olarak Ukrayna halkı tarafından yanıtlanması gerektiğini belirterek, referandumun sadece toprakla sınırlı olmadığını, barış planının diğer maddeleri için de kullanılabileceğini söyledi.

Zelensky gazetecilere, “Bu planın her maddesi hakkında referandum yapabiliriz. Topluma seçim hakkı vermek zorundayız çünkü bu topraklar onların, tek bir kişinin değil. Bu,nesillerdir milletimizin toprağı” dedi.

Toplantıda iki liderin ayrıca 20 maddelik barış planının tüm yönlerini ele aldığı bildirildi. Zelensky, planın genelinde yüzde 90 oranında anlaşmaya varıldığını, ABD ve Ukrayna’nın güvenlik garantileri ve askeri boyut konularında ise yüz 100 mutabakata vardığını açıkladı. Zelensky, “Güvenlik garantilerinin kalıcı barışa ulaşmada kilit bir kilometre taşı olduğu konusunda hemfikiriz” ifadelerini kullandı.

Trump ve Zelensky, görüşmelerin ardından Avrupa Birliği liderleriyle de telefonda görüştü. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, görüşmenin bir saatten uzun sürdüğünü ve liderlerin savaşı sona erdirmek için “somut adımlar” üzerinde çalıştığını aktardı. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve Norveç liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Komisyonu Başkanı da sürece dahil oldu.