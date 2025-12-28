ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Florida eyaletindeki Palm Beach bölgesinde bulunan Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi. Zelenskiy’i kapıda karşılayan Trump, açıklamalarda bulundu. Trump, görüşmenin ana gündeminin Ukrayna-Rusya arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri olacağını söyledi.

Trump, savaşın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Anlaşma yapmak zorundayız. Çok fazla insan ölüyor ve her iki liderin de bunu bitirmek istediğine inanıyorum. Ukrayna için, herkes için iyi bir anlaşma yapabileceğimize inanıyorum bu çok önemli. Bundan daha önemli bir şey yok. Sekiz savaşı çözdük ve bu en zor olanı. Ama bunu halledeceğiz. Bugün harika bir toplantı yapacağız" dedi.



Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini aktaran Trump, "Toplantıdan sonra Başkan Putin’i arayacağım ve müzakerelere devam edeceğiz. Karmaşık ama çözümsüz değil" ifadelerini kullandı.



Anlaşma için bir son tarih olup olmadığı sorusuna Trump, "Benim bir son tarihim yok. Son tarihlerim var. Son tarihimin ne olduğunu biliyor musunuz? Savaşı sona erdirmek" dedi.

Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerine ilişkin bir soruya Trump, "Güvenlik anlaşmasının içeriğinin ne olacağı henüz kimse tarafından bilinmiyor. Ancak bir güvenlik anlaşması yapılacak ve bu anlaşma güçlü bir anlaşma olacak" dedi.

'SON AŞAMADAYIZ'

Barışın Ukrayna’ya büyük ekonomik faydalar sağlayacağını belirten Trump, "Yeniden inşa için çok büyük bir potansiyel var. Ukrayna büyük bir ekonomik fırsata sahip" ifadelerini kullandı. Avrupa’da dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin soruya ise Trump, "Bu kaynaklar bir yere gidecek ve hızlı olacak. Görüşmelerin son aşamasındayız" dedi.

'İKİ HALK DA BİTMESİNİ İSTİYOR'

Rusya’nın son saldırılarının Putin’in barış konusunda samimi olup olmadığına dair soruya Trump, "İki taraf da saldırılar düzenliyor. Bu iki ülkenin isteyerek girdiği bir savaş ve iki halk da bunun sona ermesini istiyor" dedi.

'GÜVENLİK ANLAŞMASI OLACAK

Zelenskiy ise Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri hakkındaki soruya, "Bir güvenlik anlaşması olacak ve güçlü olacak. Avrupa ülkeleri bu sürece çok ilgili ve destekleyici davrandı" ifadelerini kullandı. Avrupa’nın hem müzakerelere hem de muhtemel koruma mekanizmalarına ciddi katkı sunduğunu belirten Zelenskiy, ABD ve Ukrayna ekiplerinin üzerinde çalıştığı 20 maddelik plana değinerek, "Bu planın yüzde 90’ı ekipler tarafından hazırlandı. Toprak başlıkları dahil olmak üzere tüm maddeleri görüşeceğiz. Stratejimizi adım adım ele alacağız" dedi.

İki lider daha sonra malikanenin ana yemek salonuna geçerek, heyetler arası görüşmeye başladı.