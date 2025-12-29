Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Emekliler sadaka değil sadece hakkını istiyor!

Emeklinin durumu, "Faturasını ve kirasını ödeyemiyor. AVM'lerde ve otogarlarda vakit geçiriyor. Ucuz otel odalarına mahkûm ediliyor. Katkı payları yüzünden tedaviden vazgeçiyor" sözleriyle ortaya kondu.

DÜŞÜK MAAŞA MAHKÛMLAR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu üyeleri, Kadıköy'de eylem yaptı. "Emekli insanca yaşam istiyor" ve "TÜİK şaşırma, sabrımızı taşırma” sloganlarının atıldığı eylemde konuşan Federasyon Başkanı Arzu Lastikçi, "Bu ülke emeklilerine borçludur. Bu borç sadakayla değil, adaletle ve saygıyla ödenir. Bugün milyonlarca emekli 16 bin 881 lira ile yaşamaya mahkûm edilmiştir. Bu rakam TÜİK'in makyajlı enflasyon verileriyle bile açlık sınırının altındadır. Biz dilenci değil, emekliyiz. Sadaka istemiyoruz. En düşük emekli maaşının 50 bin liraya çekilerek, seyyanen 35 bin lira zam yapılmasını istiyoruz." dedi.

BÜTÇE SERMAYENİN BÜTÇESİ

Lastikçi, "Gerçek hayatta emekli temel insani ihtiyaçlarını alamıyor, faturasını ödeyemiyor, AVM'lerde ve otogarlarda vakit geçiriyor, kirasını ödeyemiyor, ucuz otel odalarına mahkûm ediliyor. İlaç katkı payları ve muayene ücretleri emekliyi tedaviden vazgeçiriyor. Bu tablo algı değil, felakettir; ekonomik değil, vicdani bir çöküştür. 2026 bütçesine baktığımız zaman emekli yok, emek yok, adalet yok. Bu bütçe emeğin değil, sermayenin; adaletin değil, ayrıcalığın; halkın değil, iktidarın bütçesidir. Bütçede emekli yok sayılıyor. Yıllarca prim ödeyen emekliler bütçe kalemlerinde bir yük gibi görülmüştür" ifadelerini kullandı.

ADİL BİR SİSTEME GEÇİLMELİ

Bir an önce emeklinin durumunun düzeltilmesi gerektiğini belirten Lastikçi, şunları söyledi: Kök maaş garabetinden kurtularak kök aylıkların yükseltilmesini istiyoruz. Özel banka ve sandık emeklilerinin, TOBB emeklilerinin tüm haklardan faydalanmasını istiyoruz. Adil bir ücret sistemi için intibak yasasının çıkarılması, aylık bağlama oranlarının yeniden yüzde 70'lere yükseltilmesini istiyoruz. İktidar sahipleri faturayı her seferinde EYT'li emeklilere kesmektedir. EYT'liler maliyet algısıyla suçlu ilan edilmiştir. EYT'li emekliler fazla fazla ödediği primler ve 24 yıl sonra gelen geciken adalet ile yük değil, bu ülkenin yüz akıdır.