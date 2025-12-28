Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini bitiren ünlü oryantal Asena, 22 yıl aradan sonra İbrahim Tatlıses ile yeniden bir araya geldi. İkili arasındaki buzlar yıllar sonra eridi.
İmparator'un gözyaşları: 22 yıllık küslük yılbaşıda bitti! İbrahim Tatlıses Asena'yı görünce ağladı!
Ünlü oryantal Asena, 8 yıllık evliliğini bitirdikten sonra sahnelere döndü ve 22 yıl sonra eski sevgilisi İbrahim Tatlıses ile barıştı. Yılbaşı programında buluşan ikili, duygusal anlar yaşattı. İşte detaylar…Taner Yener
Ünlü oryantal Asena, 2017'de Hasan Dere ile evlenmişti. Çift, kısa süre önce 8 yıllık birlikteliklerini tek celsede noktalamıştı.
Asena ve Hasan Dere, boşanma sonrası ortak açıklamalarında, "Sekiz yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hâlâ birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz." demişti.
Boşanmanın ardından sahnelere dönen Asena, İbrahim Tatlıses ile küslüğünü de sona erdirdi.
22 YIL SONRA BARIŞTILAR
22 yıl sonra yolları kesişen ikili, yılbaşı programı çekimlerinde buluştu.
Uzun süre birlikte sahne alıp fırtınalı aşk yaşayan Asena ve İbrahim Tatlıses'in ilişkisi 4 yıl sürmüştü. Tatlıses 2011'de Ayşegül Yıldız ile evlenmiş, Asena 2017'de Hasan Dere ile nikah kıymıştı.
Her iki evlilik de kısa sürdü; Tatlıses 2013'te, Asena ise yakın zamanda boşandı.
Yıllar sonra yeniden karşılaşan çift, İbrahim Tatlıses'in geleneksel yılbaşı özel programı çekimlerinde bir araya geldi. Asena'nın katılımı, magazinde "barışma" olarak değerlendirildi.
Ünlü oryantal, boşanma sonrası sahnelerden uzak kaldığı günlere veda ederek hayranlarını sevindirdi.
PROGRAMDA SAMİMİ İTİRAFLAR
Asena, yakın zamanda bir televizyon programında hayatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
Dansa başlangıcını, "Çocukluğumda hiç dansla alakam yoktu hatta sevmezdim de. İlk bale eğitimim vardı, ama onunla alakası yoktu. Karşı komşum çok güzel dans ediyordu. Babası ona Arap müzikleri getiriyordu. Annesi 'gelin kızım dans edecek' derdi, biz de gidip izlerdik. Onu izlemek bana oturmuş. Seyrederek almışım olayı" sözleriyle anlattı.
"AYLARCA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"
En büyük pişmanlığını paylaşan Asena, "Daha önce özel çağırıldığım davetler oldu, ancak bir tanesine gidemedim. İngiltere Kraliyet Ailesi'nin bir düğün davetine gidemedim. İlk defa böyle bir şey insanın başına gelir. Ben de çok üzüldüm hüngür hüngür ağladım. Hatta aylarca ağladım. Bunun değerini anlatamam.
O kadar sevgiyle gelen bir işti ki hem Kraliyet Ailesi'nden, hem de özel istek olarak çağırılmıştım. Dansıma olan sevgileri beni çok heyecanlandırmıştı. 2000-2001 yılıydı büyük ihtimalle. Anlattığım için bakın ilişkimin sonu ne oldu. Ona bir ahtım var" dedi.
Asena eski açıklamalarında şöyle demişti: "Bir kulübe, restorana gittiğimde bazı DJ'ler onun şarkısını çalıyor. Anlamadıkları şu; sesine ve şarkılarına her zaman sonsuz saygım var."
YAŞADIKLARIMIZ FARKLI, SANATI FARKLI"
"Çünkü onun bu konudaki büyüklüğü tartışılmaz. Ben şarkılarını hala dinliyorum, eşlik ediyorum, hatta mutlu oluyorum. Yaşadıklarımız farklı, sanatı farklı. Mesleğini ve kişiliğini ayırdım ben. Aştım o konuyu artık. Yaşanılan her şeyi de Allah'a havale ettim. Umrumda bile değil ki. Takılmıyorum, kızmıyorum hiç."
'İHANETE UĞRADIM, ŞİDDET GÖRDÜM' DEMİŞTİ
Asena, geçmiş açıklamalarında İbrahim Tatlıses ile ilişkilerinin 2000'de başladığını, kısa süre sonra ihanet iddialarının ortaya çıktığını belirtmişti. İlk ihanetini affettiğini, ancak sonrasının ilişkilerini bitirdiğini söylemişti.
ASENA KİMDİR?
Asena (gerçek adı Onur Çakmak), Türkiye'de oryantal dansın en ikonik ve öncü isimlerinden biri olan ünlü dansçıdır. 14 Aralık 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu (2025 itibarıyla 48 yaşında). Babası Rizeli, annesi Rusya'nın Krasnogorsk kökenlidir.
Henüz 3 aylıkken babaannesiyle Almanya'ya gitti, çocukluğunun büyük kısmını orada geçirdi, bale eğitimi aldı ve kayak sporunda yetkinleşti. 15 yaşında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.
İyi derecede Almanca ve İngilizce biliyor. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunudur. Ayrıca lisanslı kick boks sporcusudur.
Kariyerine 1990'lı yılların ortalarında Mustafa Topaloğlu'nun desteğiyle başladı. Kısa sürede Türkiye'nin en ünlü oryantallerinden biri oldu.
Oryantal dansı bir sanat ve spor dalı olarak kabul ettirmede büyük rol oynadı; Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nda görev aldı.
Bill Clinton, Kraliçe Elizabeth, Tina Turner, Mick Jagger gibi dünya yıldızlarının önünde performans sergiledi. Birkaç oryantal albümü çıkardı (örneğin "Asena Oyun Havaları"), televizyon programlarında sunuculuk ve yarışmacılık yaptı (Survivor, Buzda Dans vb.).
Özel hayatında 2000-2004 yılları arasında İbrahim Tatlıses ile fırtınalı bir ilişki yaşadı; ayrılıkları şiddet iddialarıyla gündem oldu. 2017'de iş insanı Hasan Dere ile evlendi, 2025'te boşandı.
Boşanmanın ardından sahnelere döndü ve Aralık 2025'te İbrahim Tatlıses'in yılbaşı özel programında 22 yıllık küslüğü sona erdirerek yeniden bir araya geldi.
İBRAHİM TATLISES KİMDİR?
İbrahim Tatlıses (gerçek adı İbrahim Tatlı), Türkiye'de "İmparator" lakabıyla tanınan efsanevi Türk halk müziği ve arabesk şarkıcısı, oyuncu, yapımcı, yönetmen, televizyon programcısı ve iş insanıdır.
1 Ocak 1952 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu (2025 itibarıyla 73 yaşında). Kökeni Arap baba ve Kürt anne tarafındandır; kendisi zaman zaman etnik kimliği hakkında farklı açıklamalar yapmış olsa da Türk kimliğini vurgulamıştır.
Fakir bir ailenin 7 çocuğundan en büyüğü olarak zor bir çocukluk geçirdi. Okula gidemedi, çocuk yaşta su satıcılığı, çığırtkanlık ve inşaat işçiliği gibi işlerde çalıştı.
Sesinin keşfedilmesiyle müzik kariyerine başladı; inşaatta türkü söylerken fark edildi.
1970'lerde "Ayağında Kundura" gibi hitlerle şöhrete ulaştı. 42'den fazla albüm çıkardı, 37 filmde rol aldı ve yönetmenlik yaptı. Uzun yıllar İbo Show'u sundu, bu programla geniş kitlelere ulaştı.
İş hayatında Tatlıses Holding çatısı altında gıda (Tatlıses Çiğköfte gibi), turizm, inşaat, medya ve havacılık sektörlerinde yatırımlar yaptı.
2011'de uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı, uzun tedavi gördü ancak toparlandı.
Özel hayatı çalkantılı geçti: Birkaç evlilik ve ilişki yaşadı, çocukları oldu (Ahmet, Gülşen, Melek Zübeyde, İdo, Elif Ada vb.).
2000'lerde Asena ile fırtınalı bir ilişki yaşadı. Aralık 2025'te, 22 yıllık küslüğün ardından Asena ile yılbaşı özel İbo Show programında yeniden bir araya gelerek barıştı ve gündem oldu.
Hâlen müzik kariyerine devam etmekte olup, Türkiye'nin en ikonik sanatçılarından biridir.