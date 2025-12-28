İşte haftalık burç yorumları... (28 Aralık- 3 Ocak)

İKİZLER

Yaşanan herhangi bir sağlık sorununuz var ise kısa sürede toparlanarak

iyileşirsiniz. Bu süreçte amaçlar ve hedefler belirlenir ve o doğrultuda sağlam

adımlar atılır. Sizden daha üst kademedeki insanlardan destekler alırsınız ve

daha üst makama geçmeniz için önemli ve faydalı önerilerde bulunurlar. Oldukça rahat geçen keşke hayat böyle olsa dedirten bir hafta geçireceksiniz. Fiziksel ve duygusal olarak oldukça güçlü ve dinamiksiniz. Başarma azminize katkı sağlayacak bazı şanslar elde etmenizde olasıdır. Kendinize ait görüşlerinizi savunurken aşırılığa ve kırıcılığa kaçmayan bir ifade tarzı kullanırsınız. Karşınızdaki olumsuz ve kavgaya hazır kişilere dahi empati yeteneğinizi kullanarak yaklaşır ve hatalarını da yapıcı bir dille anlatmaya çalışırsınız. Sizi anlamayacak kişilerle de uğraşmaz ve kendi hallerine bırakırsınız. Karşınıza hiç beklemediğiniz yeni fırsatlar çıkar siz de gelişiminize olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirirsiniz.