İşte haftalık burç yorumları... (28 Aralık- 3 Ocak)

KOÇ
Size yakın olan insanlar sizi ve sizde onları aşırı sinirlendirebilirsiniz. İnsanların küçük alışkanlıkları dahi (sakız çiğneme gibi.) sizi ortada çok büyük bir olay varmış gibi küplere bindirebilir. Gevşemenin ve yumuşak başlı davranmanın neredeyse imkânı yoktur. Bu süreçte aşırı konuşmak istersiniz fakat en yakınınız dahi sizi can kulağı ile dinlemez. Belki bir süre sabırla onları dinlemeye kalkar fakat size ait herhangi bir sorunu anlattığınızda dinlenmeyişiniz, fikirlerinizin hayata geçirilmemesi sizi saldırganlığa iterek acı sözler söylemenize neden olur. Telefon, bilgisayar ve arabalarınız kolaylıkla bozulabilir. Aceleciliğin sebep olabileceği küçük sakarlıklara karşı da dikkatli olmalısınız. Yaşadığınız sorunlarda iğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırın. Gergin enerjinizi etrafınıza yansıttığınızı fark edip sakinleşmeye çalışın.