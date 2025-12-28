Yeniçağ Gazetesi
28 Aralık 2025 Pazar
İstanbul
Anasayfa Astroloji İşte haftalık burç yorumları... (28 Aralık- 3 Ocak)

Bu hafta transit Ayın Mars ve Jüpiter ile yaptığı olumsuz açı Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlakların ailedeki kadınlarla sorunlar yaşamasına sebep olurken Akrep ve Yay burçları için maddi şanslar elde etmesine fayda sağlar.

KOÇ

Size yakın olan insanlar sizi ve sizde onları aşırı sinirlendirebilirsiniz. İnsanların küçük alışkanlıkları dahi (sakız çiğneme gibi.) sizi ortada çok büyük bir olay varmış gibi küplere bindirebilir. Gevşemenin ve yumuşak başlı davranmanın neredeyse imkânı yoktur. Bu süreçte aşırı konuşmak istersiniz fakat en yakınınız dahi sizi can kulağı ile dinlemez. Belki bir süre sabırla onları dinlemeye kalkar fakat size ait herhangi bir sorunu anlattığınızda dinlenmeyişiniz, fikirlerinizin hayata geçirilmemesi sizi saldırganlığa iterek acı sözler söylemenize neden olur. Telefon, bilgisayar ve arabalarınız kolaylıkla bozulabilir. Aceleciliğin sebep olabileceği küçük sakarlıklara karşı da dikkatli olmalısınız. Yaşadığınız sorunlarda iğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırın. Gergin enerjinizi etrafınıza yansıttığınızı fark edip sakinleşmeye çalışın.

BOĞA

Size yakın olan insanlar sizi ve sizde onları aşırı sinirlendirebilirsiniz. İnsanların küçük alışkanlıkları dahi (sakız çiğneme gibi.) sizi ortada çok büyük bir olay varmış gibi küplere bindirebilir. Gevşemenin ve yumuşak başlı davranmanın neredeyse imkânı yoktur. Bu süreçte aşırı konuşmak istersiniz fakat en yakınınız dahi sizi can kulağı ile dinlemez. Belki bir süre sabırla onları dinlemeye kalkar fakat size ait herhangi bir sorunu anlattığınızda dinlenmeyişiniz, fikirlerinizin hayata geçirilmemesi sizi saldırganlığa iterek acı sözler söylemenize neden olur. Telefon, bilgisayar ve arabalarınız kolaylıkla bozulabilir. Aceleciliğin sebep olabileceği küçük sakarlıklara karşı da dikkatli olmalısınız. Yaşadığınız sorunlarda iğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırın. Gergin enerjinizi etrafınıza yansıttığınızı fark edip sakinleşmeye çalışın.

İKİZLER

Yaşanan herhangi bir sağlık sorununuz var ise kısa sürede toparlanarak
iyileşirsiniz. Bu süreçte amaçlar ve hedefler belirlenir ve o doğrultuda sağlam
adımlar atılır. Sizden daha üst kademedeki insanlardan destekler alırsınız ve
daha üst makama geçmeniz için önemli ve faydalı önerilerde bulunurlar. Oldukça rahat geçen keşke hayat böyle olsa dedirten bir hafta geçireceksiniz. Fiziksel ve duygusal olarak oldukça güçlü ve dinamiksiniz. Başarma azminize katkı sağlayacak bazı şanslar elde etmenizde olasıdır. Kendinize ait görüşlerinizi savunurken aşırılığa ve kırıcılığa kaçmayan bir ifade tarzı kullanırsınız. Karşınızdaki olumsuz ve kavgaya hazır kişilere dahi empati yeteneğinizi kullanarak yaklaşır ve hatalarını da yapıcı bir dille anlatmaya çalışırsınız. Sizi anlamayacak kişilerle de uğraşmaz ve kendi hallerine bırakırsınız. Karşınıza hiç beklemediğiniz yeni fırsatlar çıkar siz de gelişiminize olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirirsiniz.

YENGEÇ

Öfke nöbetlerinin sizi ele geçirişine izin vermemelisiniz. Yoğun sinirsel enerjinizi
ve saldırganlığınızı tartışma, her dediğinizi yaptırma şeklinde ortaya koymaya
çalışırsınız. Karşınızda ki insanlarda robot olmadıkları için onlarda size karşı
çıkmaya çalışacaklar ve sonunda tartışmalar kaçınılmaz olacaktır. Sorun
yaşayacağınız kişiler öncelikle aileden olan kadınlardır. Egonuz en üst seviyededir, hatanızı kabul etmez sürekli olarak kendinizi savunmaya geçersiniz. Size göre herkes haksız sadece siz haklısınız. Geçmişteki olayları ve yaşadığınız her tür ilişkinizi ele alarak olumlu veya olumsuz olarak nokta koyma zamanıdır. Kendinizi negatif hissedişler içinde bulur ve etrafınıza da o şekilde yansırsınız. Basit bir olay dahi sabrınızı zorlar ve yoğun tepkiler verebilirsiniz. Basit bir sözü bile yanlış anlayarak sizden hiç beklenmeyen öfke nöbetleri geçirebilirsiniz.

ASLAN

İşinizde maddi gelirinizi arttıracak önemli sorumluluklar alabilir kimseye ihtiyaç
duymadan verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmenin planlarını yapmaya
başlarsınız. Ticari girişimler için oldukça güzel olan bu süreçte hiç beklemediğiniz paraların da gelmesi olasıdır. Maddi gelirinizin artması moralinizi daha da güçlendirir. Bütçenizin gelirinizle aynı orantıda gitmesi ile üzerinizdeki maddi kaygılar azalır ve etrafınıza pozitif enerji gönderirsiniz. Zorda olanın elini tutar küçük yardımlarla geliri az olanlara fayda sağlarsınız. Her türlü yaratıcı faaliyetlerinizi ortaya koyacağınız bir süreçtir. Cesaretlisiniz ama gözü kara hareket etmezsiniz. Ortaklık ve aşk ilişkisinde kendi ihtiyaçlarınızı düşündüğünüz kadar başkalarının isteklerini de düşünürsünüz. Hayattan aldığınız mutluluğu başkalarına da aşılamaya çalışırsınız.

BAŞAK

Disiplin, sebat, hedeflerde ilerleme, hayatınızda ki en önemli konu ne ise o konuda normal zamanlarda olduğundan çok daha fazla başarma gücü ve azim içinde olursunuz. Geleceğe dair planlar yapmak ve hayata geçirmek için en uygun zaman dilimidir. Yorgunluk, halsizlik, hastalık gibi sorunlar varsa biranda sihirli bir el değmişçesine kendinizi canlı ve zinde bulursunuz. Normal zamanda zorlandığınız üstesinden gelinmesi zor konular başarı ile tamamlanır. Angarya ve yarım işler kolaylıkla halledilir. Ayrıca spora ve diyete başlamak içinde en uygun zamanlardan biridir. Yüksek ve güçlü bir enerjiye teslim olursunuz. Duygusallık mantık içinde aktarılırken aşka daha fazla önem vermeye başlarsınız. Yalnız olanlar artan aşk istekleri yüzünden normal zamanda fazla beğenmeyeceği kişilere eğilmeye başlarlar. Geçici ilişkiler bu süreçte daha fazla gündemde olur.

TERAZİ

Oldukça enerjik, heyecanlı ve kışkırtıcı bir süreç sizi bekliyor. İnsanlar üzerinde oldukça etkili olabilir, büyük işler başarabilirsiniz fakat aynı zamanda bazı kişilere karşı da saldırgan tavırlar içinde olabilirsiniz. Kendinizi kontrol etmeyi başarabilirseniz hanenize büyük işler ve atılımlar olarak yazacağınız büyük başarılar sizi bekliyor olacak. Aksi takdirde başarıyı yakalarken düşmanlarla da uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Herkesin farklı yaradılışta olduğunu kabul etmeniz gerektiğini hatırlatan olaylar yaşamanız olasıdır. Kimseyi değiştiremeyeceğinizi, yakınlarınızı dahi sürekli kontrol altında tutamayacağınızı kabul ederseniz daha az üzülebilirsiniz. Bunu yapmayı başaramazsanız çok sevdiğiniz kişiler dahi karşınıza geçebilir ve basit bir mesele birkaç saat içinde kriz haline dönüşerek tüm enerjinizi alabilir.

AKREP

Önünüze çıkan engelleri yılmadan ve insanları da kırmadan ortadan kaldırırsınız. Hiç olmadığınız kadar orijinal buluş yapmaya yatkın, kendinizi sıra dışı bir kişilik içinde bulabilirsiniz. Araçlar, makineler, teknolojik konularla ilgili gelişmeler ve alımlar yaşanabilir. Ve uzun süredir tamiri ile sizi zorlayan herhangi bir aracınızı ve aletinizi bu dönemde yaptırabilirsiniz. Kişi sinirsel enerjisini olumlu kanallara aktararak boşaltmayı başarırsınız. Aşırı hareketlilik hali vardır fakat yorulmak bilmezsiniz. Hayal gücü, sezgiler ve gerçeğe yakın rüyalar olağanüstü bir şekilde hayatınıza damgasını vurur. Adeta insanların yüzüne bakarak düşüncelerini okuyacak, gece gördüğü rüyaları gündüz yaşayacaksınız. Yüksek ve güçlü bir enerji içindesiniz fakat olumsuz değildir. Hayırseverlik ve yardım duygularınız da artar.

YAY

Hayatınızda ne kadar kötüye giden olay varsa bir anda olaylara adeta polyanna gibi bakmaya başlarsınız. Hayallerinize odaklanırken daha gerçekçi ve mücadeleci davranışlar içinde olursunuz. Daha önceleri bastırılan istekler cesaretle ifade edilir ve önemli adımlar atılır. Romantizm, mistik konular, yaratıcılık ve sanatsal konularla da daha yakından ilgilenilir. Enerjinizi fiziksel ve psikolojik olarak güçlü olmak adına kullanmaya başlarsınız. Daha önce göremediğiniz eksiklerinizi net olarak görürsünüz ve zayıf yönlerinizi ortadan kaldırmak adına tarafsız davranışlar içinde kendinizi eleştirir ve islah etmeye çalışırsınız. Başkalarının arkanızdan çevirdiği türlü kirli oyunları da bu süreçte öğrenir ve her zamanki gibi içinize atmadan yüzleşirsiniz. İnandığınız konulara odaklanır, seçtiğiniz dallar ne olursa olsun duraklamadan ilerlemenin yeni yollarını bulursunuz.

OĞLAK

Çabuk sinirlenme ve alınganlık gözlemlenebilir. Siz öyle olmadığınızı düşünseniz bile çevrenizden bu tip tepkiler alabilirsiniz. Sorumluluğunuzda olan işlerde engellerle karşılaşabilir, bakmak zorunda olduğunuz kişilerle aranızda gerginlikler yaşanabilir. Sakin davranabilirseniz karşınıza geçen herkesten daha üstün durumda olabilir ve düşmanlarınızı mat edebilecek gücü gösterebilirsiniz. Kazanç ve kaybın sadece sizin davranışlarınıza bağlı olduğunu bilmenizde fayda var. Bu süreçte yakalayacağınız fırsatların meyvelerini ilerleyen günlerde toplayacağınızı bilerek daha dikkatli ve özverili davranmalısınız. Mümkün olabilirse bu süreçte kendinizle baş başa kalmanın yollarını aramalı ve dinlenmeye özen göstermelisiniz. Yaşadığınız her olayın bir ders niteliğinde olduğunun bilincine varabilirseniz daha uzlaşmacı davranabilirsiniz.

KOVA

Cesaretiniz ve hırslarınız şimdi adeta uyanışa geçiyor. Çevre ilişkileri ve partnerinizle olan ilişkileriniz uyum içinde yürür. Eşinizle uzlaşamadığınız bir konu varsa bu süreçte ele almanız konuyu olumlu olarak halletmenize neden olacaktır. Amaçlarınız ve yapmak istediğiniz belli bir şekilde ilerlemek istiyorsunuz. Elinize aldığınız her işi lehinize olacak şekilde sonuçlandırırsınız. Karar vermeniz gereken bir konu gündeme gelecek ve verdiğiniz kararların doğruluğunu yıllar boyu görecek ve faydalar sağlayacaksınız. Sağlığınız yerinde ve fiziksel gücünüz çok yüksek olduğu için işinizde yorulsanız da ev içi faaliyetlere de zaman ayırmaya çalışırsınız. Hiç kimsenin emri altında olmak istemezsiniz. Kendiniz emir cümleleri ve dayatmaları kaldıramadığınız için başkalarına da aynı şekilde davranmaz sükunetli ve yapıcı olursunuz.

Duygusal konularda derin tutkular ortaya çıkabilir. Aşkın sizi kamçıladığını fark edersiniz. Yaratıcı ifadeniz ve sanatsal yetenekleriniz ortaya çıkacak, gelişecek, hatta hiç sanatsal yeteneği olmayanlar bile bu süreç içinde sanatsal konulara ilgi duymaya başlayacaklardır. Daha çok eğlenmek ve sosyal aktiviteler içinde bulunmak isteyeceksiniz. Siz kendinizi başkalarınızdan çekmediğiniz için insanlar da size kolaylıkla yaklaşabileceklerdir. Yalnızlar için yada yalnız hissedenler için aşk ilişkilerinin başlamasına neden olacaktır. Hayatınıza giren insanlar sizden tamamen farklı bir geçmişe sahip farklı inanışları olan, ya da yabancı uyruklu kişiler olabilir. Fakat kişinin kökeni ne olursa olsun sizin üzerinizde iz bırakan bir aşk ilişkisi olacağı kesindir. Aşkın öne çıkması moralinizi düzeltir ve hayatın maddi yönlerine de dört elle sarılarak önemli adımlar atabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi
