İran savaşını bitirmeye yönelik diplomatik girişimler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir çağrı geldi.

Trump, İran'la olası anlaşmayı İbrahim Anlaşması'na bağlayarak Türkiye dahil bölge ülkelerinden sürece katılmalarını istedi.

"İran İslam Cumhuriyeti ile müzakereler iyi ilerliyor! Ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak ve çatışmalara eskisinden daha büyük ve güçlü şekilde dönülecek" diyen Trump, Truth Social hesabından paylaştığı mesajın devamında İbrahim Anlaşması'na dikkat çekti.

İran'la bir anlaşma hâlinde Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan, Katar ve Ürdün'ün İbrahim Anlaşması'na katılmasının "zorunlu olması gerektiğini" ifade eden Trump, bunu yapmamanın "kötü niyet göstergesi olacağını" söyledi.

İBRAHİM ANLAŞMASI NEDİR?

Trump'ın ilk döneminde, damadı Jared Kushner'in arabuluculuğunda varılan uzlaşı, öncelikle Arap ülkeleri ile İsrail arasında diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurulmasını öngörüyor. Anlaşmaya şu ana dek Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas, Sudan ve Kazakistan taraf oldu.

Suudi Arabistan ve Suriye "şartlar oluşursa" anlaşmaya taraf olabileceklerini açıklamışlardı.

Trump'ın saydığı Türkiye ve Mısır gibi ülkelerin ise hâlihazırda zaten İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkileri bulunuyor. "Barış" ve "diplomatik tanıma" hedefleyen anlaşma ile ilişkilerde neyin değişeceği belirsiz.