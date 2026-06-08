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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran ile tırmanan gerilimin kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayarak Netanyahu'yu temkinli davranması konusunda uyardığını söyledi.

İsrail televizyonu Kanal 12'ye konuşan Trump, Netanyahu'ya İran'a yönelik olası adımlarda dikkatli olması gerektiğini belirttiğini ifade etti. Trump, "Aksi halde çok yakın zamanda İran karşısında tek başına kalabilirsin" mesajını verdiğini aktardı.

SALDIRILARIN DURDURULMASI İÇİN TEMASLAR YÜRÜTÜLDÜ

Trump, ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara aracılık eden bazı bölge ülkelerinin de İsrail'in saldırılarını durdurması yönünde kendisine çağrıda bulunduğunu söyledi.

İranlı yetkililerin Washington ile temas kurduğunu öne süren Trump, Tahran yönetiminin yeni bir saldırı planlamadığını ve karşılıklı çatışmaların sona ermesini istediğini savundu.

Bu gelişmeler üzerine Netanyahu ile yeniden görüştüğünü belirten Trump, İsrail Başbakanı'nı saldırıların durdurulması konusunda ikna ettiğini ileri sürdü.

Öte yandan Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmanın hâlâ mümkün olduğunu ifade ederek diplomatik çözüm kapısının tamamen kapanmadığını dile getirdi. İsrail basınında yer alan haberlerde ise Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiği, ancak Lübnan'a yönelik operasyonların süreceği iddia edildi.