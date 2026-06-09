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Karşıyaka'da seçim öncesi belirsizlik sürüyor. 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurula günler kala başkanlık için resmi aday çıkmaması, kulübün geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

KARŞIYAKA KAYYIM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

İzmir'in 114 yıllık en köklü spor kulübü seçim gününe kadar aday bulunamaması halinde kayyım riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl benzer bir süreç yaşayan Karşıyaka'da son anda göreve gelen Başkan Aygün Cicibaş'ın yeniden aday olmayacağını açıklaması, belirsizliği daha da artırdı.

KEREM COPCU'DAN AÇIKLAMA

İsmi başkan adayları arasında geçen eski Basketbol Şube Başkanı Kerem Copcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada göreve talip olmak için doğru zaman olmadığını belirtti.

Copcu ayrıca kulüp için en doğru ismin eski yöneticilerden Alp Avni Yelkenbiçer olduğunu ifade etti.

YELKENBİÇER'DEN YANIT GELDİ

Alp Avni Yelkenbiçer ise kendisine yapılan çağrının büyük bir onur olduğunu belirterek, Kerem Copcu liderliğinde oluşturulacak bir yönetimde görev alabileceğini duyurdu.

MESUT SANCAK'IN KARARI BEKLENİYOR

Karşıyaka camiasında gözler bir yandan da Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'a çevrildi.

Özellikle basketbol takımının ligde kalmasında önemli destek veren Sancak'ın yeni sezonda sponsorluk konusunda nasıl bir karar alacağı merak konusu.

Karşıyakalı taraftarlar ise yaptıkları açıklamayla Mesut Sancak ve ailesine kulübe verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

BÜYÜKKARCI KAPILARI KAPATTI

Karşıyaka'nın eski başkanlarından Turgay Büyükkarcı da son günlerde isminin çeşitli oluşumlarla anılmasının ardından açıklama yaptı.

Yöneticilik sayfasını kapattığını vurgulayan Büyükkarcı, Karşıyaka'ya olan bağlılığının devam ettiğini ancak aktif yöneticilik düşünmediğini ifade etti.

KONGRE ÖNCESİ KRİTİK BEKLEYİŞ

Karşıyaka'da seçim gününe kadar yeni bir adayın çıkıp çıkmayacağı merakla beklenirken camianın önceliği kulübün kayyIm süreciyle karşı karşıya kalmasının önüne geçmek olarak görülüyor.