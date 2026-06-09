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Sezonu şampiyonlukla tamamlayan iki teknik adam Okan Buruk ile Arda Turan bir araya geldi.

İKİ ŞAMPİYON HOCA BİR ARAYA GELDİ

Galatasaray'da üst üste 4. lig şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk ile Shakhtar'ı ilk sezonunda Ukrayna liginde şampiyonluğa taşıyan Arda Turan'ın buluşmasının ardından sosyal medyada ikilini karşılıklı jestleri dikkat çekti.

ARDA TURAN'IN MESAJINA OKAN BURUK KARŞILIK VERDİ

Arda Turan Okan Buruk ile birlikte çekildikleri fotoğrafı, '"Oki abim, hocam" notuyla paylaştı. Okan Buruk ise genç meslektaşının bu ince jestine fotoğrafı alıntılayıp 'Şampiyon kardeşim' notuyla karşılık verdi.

PAYLAŞIM SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE VİRAL OLDU

İki teknik adamın sarı kırmızılı kalp emojileriyle paylaştıkları fotoğraf, sosyal medyada özellikle Galatasaray taraftarlarının beğenisini topladı.