ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews askeri üssünde gazetecilere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İran’a yönelik ekonomik ve askeri baskı mesajları veren Trump, müttefik ilişkilerini de masaya yatırdı.

"İRAN PETROL SATAMAYACAK"

İran’a yönelik ambargonun ABD doğu saatiyle yarın 10.00’da yürürlüğe gireceğini hatırlatan Trump, uygulamanın küresel çapta bir iş birliğiyle yürütüldüğünü savundu. Trump, "Diğer ülkeler de bu konuda çalışıyor. Böylece İran petrol satamayacak ve bu önlem çok etkili olacak" ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer silah kapasitesine ilişkin net bir tavır koyan Trump "İran hiçbir şekilde nükleer silahlara sahip olmayacak. Hala bunu istediklerini açıkça belirtiyorlar ama buna izin vermeyeceğiz." dedi.

"MÜZAKERE MASASI UMURUMDA DEĞİL"

İran’ın müzakereye dönme ihtimaline karşı ilgisiz bir tutum sergileyen Trump, "Geri gelip gelmemeleri umurumda değil. Gelmezlerse de sorun yok" dedi. İran’ın Hürmüz Boğazı konusundaki sözlerini tutmadığını ve yalan söylediğini iddia eden Trump, İran’ın askeri kapasitesinin ciddi zarar gördüğünü öne sürdü.

Öte yandan, İran’da düşürülen F-15E savaş uçağından kurtarılan iki pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

NATO’YA "TRİLYON DOLARLIK" SİTEM

Başkan Trump’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici noktalardan biri de NATO’ya yönelik eleştirileri oldu. İttifakın ABD’ye gerekli desteği sağlamadığını savunan Trump, müttefiklik ilişkilerini sorgulayarak "NATO’dan yana çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bize destek olmadılar. NATO için trilyonlarca dolar ödüyoruz ancak karşılığını alamıyoruz.Bu konuyu detaylı şekilde değerlendirmemiz gerekecek." dedi.