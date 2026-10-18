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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da öğrencilerden çiftçilere ve iklim aktivistlerine kadar farklı kesimlerin destek verdiği protestolar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fransa'nın "yandığını" belirten Trump, ülkedeki gelişmeleri göçmenlik tartışmaları üzerinden değerlendirdi.

"SINIRLARINIZI KAPATIN"

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tamamen farklı bir dünyadan gelen, kalplerinde nefret taşıyan insanların göçü, bir zamanlar büyük olan bu ülkeyi paramparça etti. Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın ve kontrolü ele alın."

Fransa'da liseliler ve destekçileri, daha iyi eğitim koşulları talebiyle yaklaşık bir aydır eylemlerini sürdürüyor.

Liseli öğrenciler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere farklı kesimlerin destek verdiği sarı yelekliler hareketi de yüzlerce noktada hayat pahalılığına karşı eylem yaptı. Paris başta olmak üzere birçok kentte göstericiler ile polis arasında gerilim ve şiddet olayları yaşandı.