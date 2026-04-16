ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşta kalıcı ateşkes için umutlar devam ediyor. İsrail’in Lübnan ile 10 günlük geçici ateşkeste anlaşması bölgede umutları daha da artırdı.

ABD Başkanı Trump son yaptığı açıklamada İran ile neredeyse her konuda anlaştıklarını söyledi. Yüz yüze görüşmelerin hafta sonu yapılabileceğini belirten Trump, İran'ın nükleer silah üretiminden vazgeçmeyi ve şu ana dek zenginleştirilen uranyumu teslim etmeyi kabul ettiğini iddia etti.

Trump, "İran nükleer silah yapmaktan vazgeçmeyi kabul etti. Uranyumu vermeyi de kabul etti. Birçok konuda anlaşıyoruz. Bence çok olumlu şeyler olacak. Olmazsa savaş devam eder" dedi.