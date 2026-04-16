Yeniçağ Gazetesi
16 Nisan 2026 Perşembe
AK Parti kendi yaptırdığı anketi görünce şoka uğradı: %80 bu yanıtı verdi

AK Parti, rutin seçmen davranışı tespiti için yaptırdığı ankette şoka uğradı. Jeopolitik gelişmeler doğrultusunda seçmen davranışlarını ölçen ankette halkın enflasyon konusunda AK Parti'ye olan güveni Erdoğan'ı yıktı

Yunus Arıkan
ABD-İran savaşının jeopolitik yansımaları tüm dünyada hissediliyorken, Türkiye'de özellikle akaryakıt fiyatlarına gelen zammın önünün kesilememesi iktidara olan güveni de bir hayli sarstı.

İktidar her ne kadar Türkiye bu savaşı teğet geçecek dese de, halkın inandığı gerçek çok farklı. Katılımcıların yüzde 74,9'u savaşın Türkiye ekonomisini doğrudan vuracağını düşünürken, yüzde 79,2’si ise enflasyonla mücadelenin artık imkansız hale geldiğine inanıyor.

Katılımcıların öncelikli korkuları ise şöyle sıralandı:

Enerji ve Petrol Fiyatları: %55,2

Enflasyonun Tırmanması: %22,5

Döviz Kurlarındaki Sıçrama: %9,2

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre raporda akaryakıt zammından çok daha yıkıcı bir gelişmeye dikkat çekildi: Gıda güvenliği. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla küresel nitrat bazlı gübre tedarikinin yüzde 38’i kesildi.

Tarımsal üretimin can damarı olan üre gübresinin fiyatları haftalar içinde yüzde 40 arttı. Rapora göre Türkiye, bu sevkiyat kesintisinden dünyada Brezilya'dan sonra en çok etkilenecek ikinci en kırılgan ülke konumunda.

LİMANLAR KAPALI, TİCARET DURGUN

Sahadan gelen bilgiler, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının sadece enerji değil, küresel tedarik zincirini de vurduğunu teyit ediyor. Reel sektörde durgunluk başlarken, dış ticaret kanallarının daralması üreticiyi ve tüketiciyi nefessiz bırakıyor. Toplumun yüzde 65,3’ü bu büyük tedarik şokunun farkındayken, iktidar raporu çözüm olarak "tampon stoklar kurulması" önerisini getiriyor.

'KRİZİ FIRSATA ÇEVİRME' TESELLİSİ

Rapor, ekonomik daralmayı kabul etse de Türkiye’nin lojistik konumunun (Orta Koridor ve Kalkınma Yolu) alternatifsiz bir üs haline gelebileceğini iddia ederek "teselli" arıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
