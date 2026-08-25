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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’ya yönelik açıklamalarıyla yeni bir tartışma başlattı.

Ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ve yeni yaptırım kararlarının gündeme geldiği süreçte Trump, sosyal medya hesabından Ontario Gölü’ne ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

ONTARİO GÖLÜ İÇİN YENİ İSİM ÖNERİSİ

Trump, ABD’nin Ontario Gölü’nün adını “Amerika Gölü” olarak değiştirmeyi ciddi şekilde düşündüğünü belirtti.

ABD Başkanı, bu düşüncesine gerekçe olarak Kanada ile ticari ilişkilerin zayıflamasını gösterdi.

Trump paylaşımında, “Çünkü artık Ontario ile fazla ticari ilişki kurmayı beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

KANADA BAŞBAKANI’NA YANIT VERDİ

Trump, daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda Kanada Başbakanı Mark Carney’in iddialarına da cevap verdi.

Carney’in, ABD’nin Kanada’yı “Fransızca dil korumalarını zayıflatacak” bir ticaret anlaşmasına zorladığı yönündeki sözlerine tepki gösteren Trump, böyle bir niyetinin olmadığını savundu.

“FRANSIZ KANADALILARI SEVİYORUM”

Trump, Kanadalıların Fransızca konuşmasına müdahale etmeyeceğini belirterek, böyle bir şeyi aklından bile geçirmediğini söyledi.

ABD Başkanı, iddianın Quebec halkından siyasi destek kazanmak isteyen Kanada Başbakanı Mark Carney tarafından ortaya atıldığını öne sürdü.

Trump açıklamasında, “Fransız Kanadalıları seviyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD’nin ticaret görüşmelerindeki bazı taleplerinin Fransızca yayın yapan medyaya verilen destekleri ve çift dilli ürün etiketleme zorunluluğunu zayıflatabileceğini söylemişti.

Carney, bu taleplerin Kanada’daki Fransız dilini tehdit ettiğini savunmuştu.