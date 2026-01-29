YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

Soru hemen gündeme düştü;

Trump ne mesaj vermek istedi?..

Eski Moskova ve Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım, bu tarzın klasik diplomasi sembollerinin okumasının dışında bir okumayı beraberinde getireceğini belirterek, “Ruslardan buna yanıt gelmesi önem taşıyor. Moskova fotoğrafı yanıtsız bırakmıyorsa iki devlet başkanı arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin bir anlam taşır. Bu nedenle uluslararası kamuoyu ile paylaşılıyor anladığım kadarıyla” dedi.

ABD Başkanı Trump’un Rusya Devlet Başkanı Putin ile çekilmiş fotoğrafı torunu ile çekilmiş fotoğrafın üzerine asmasının ardından Kremlin'in baş müzakerecisi Kiril Dimitriyev’in, "Güzel. Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir" demesinin önem taşıdığını kaydeden Yardım, “Rusların verdiği cevap burada çok önemli Kremli’nin bu yanıtına bakacak olursak iki devlet başkanın Alaska’da yaptıkları görüşmenin içeriğine ilişkin olarak bir mesaj verilmiş oluyor diplomatik açıdan. İki devlet başkanı arasındaki görüşmenin içeriğini bilemediğimiz için tam olarak bir anlam vermek yanlış olur. Ancak Rusların bu fotoğraf paylaşımına yanıt vermeleri önem taşıyor” diye konuştu.

ABD TAHRAN’A SALDIRACAK MI?

ABD ile İran arasında iyice artan gerilimi anlamak için 2023 yılının 7 Ekim’indeki Hamas’ın İsrail saldırısına geri gitmenin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Ümit Yardım, ABD ve İsrail’in o tarihten beri hayata geçirdikleri projeyi adım adım ilerleterek bugüne geldiklerini dile getirdi. Ortadoğu’nun yeniden yapılandırılmasında iki buçuk aktör olduğuna dikkat çeken Yardım, bu aktörleri ikisinin ABD ve İsrail olduğunu yarım aktör olarak ise körfez ülkelerinin konumlandığına dikkat çekti. Rusya’nın Ukrayna savaşının ardından bölgeden çekilmek zorunda kalmasıyla İran’ın Hizbullah ve Hamas gibi yapılarla tek başına kaldığını da anlatan Yardım, “İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim saldırılarının ardından BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Ortadoğu’da yeni bir süreç başlattıklarını açıkça söyledi. ABD Trump’un yeniden başkan olmasıyla projeye de kaldığı yerden devam ediyor bu süreçte” diye konuştu.

Netanyahu’nun açıklamalarının ardından İran’a yönelik saldırıların başladığını, ülke içinde patlamalar meydana geldiğini ve suikastler düzenlendiğini dile getiren Yardım, “En son olarak ise protestolar başladı. Bunun ardından ABD ve İsrail’in çıkışları geldi. Bundan sonraki süreçte kara savaşı olmayacaktır. ABD, nükleer tesisleri aynı zamanda askeri tesisleri havadan vurabilir” dedi.

İran yönetiminin bundan sonraki tavrının önem taşıdığının altını çizen Yardım, “Rejim kendi içinde değişime giderse, yumuşarsa sorun kalmaz. Öte yandan ABD her ne kadar askeri yığınağıyla göz dağı verse de İran ile ilgili projesini büyük ölçüde zamana yayar, acele etmez. Bu on yılda olabilir, daha fazla da olabilir, bunun dışında bizim öngöremediğimiz bir zaman dilimi de olabilir. İçinden geçtiğimiz süreçte acele etmeyecektir. Şu an ki gerilimin kara savaşını içeren büyük çaplı bir asker, operasyonu beraberinde getirmeyecek, ABD her zaman izlediği yöntem ile diplomatik sonuç alacaktır” ifadelerini kullandı. Ümit Yardım, içinden geçtiğimiz süreçte ABD’nin İran’ı kendi içine hapsetmek amacını güttüğünü de söyledi.