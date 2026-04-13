İslam Memiş altında çok kazandıracak şifreyi tek tek verdi

ABD-İran arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlanması, petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar bandının üzerine taşıdı.
ABD ve İran arasındaki ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine piyasalarda hareketlilik arttı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, manipülasyonun süreceğini belirterek yatırımcılara uzun vadeli strateji ve miktar odaklı olma tavsiyesinde bulundu.Derleyen: Hava Demir
Haftaya satıcılı başlayan altın ve gümüş piyasalarını değerlendiren İslam Memiş şöyle dedi:
“Dolayısıyla piyasalar yine savaşı fiyatlamaya başladı. Özellikle ablukaya alınan bir süreç var ve piyasalarda ablukaya alındı. İki ihtimal vardı ya olumlu ya olumsuz bir sonuç çıkacaktı.
Şu anda olumsuz fiyatlamayı gündeme getiren bir piyasaya başladık. yüzde 8 civarında yükselen petrol fiyatları 106 doları gördü. Şu anda 104 dolar seviyesinde. Altın, gümüş... Petrol karşısındaki bütün enstrümanlar haftaya satıcılı başladı.”
Altın Piyasasında Teknik Seviyeler
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatlarının teknik görünümüne değinen Memiş:
“Teknik olarak yine 4.650 dolar seviyesi aşağıda güçlü bir destek seviyesi. Yukarıda 4.900 dolar seviyesi güçlü bir direnç seviyesi. Bu bantların takip etmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Süreç Belirsizliğini Koruyor
“Bir kırılma içinde aşağıda 4.650 dolar seviyesi var. Yine olumlu haber akışları gelirse de 4.900 dolar seviyesinin üzerini zorlayan bir trend var. Buradaki belirsizlik devam ediyor.
Mümkün olduğunca bu süreci uzatacaklar. Mümkün olduğunca bu manipülasyon piyasasıyla kazanmaya devam edecekler.”
Uzun Vadeli Strateji Vurgusu (Altında Kazanmanın Şifresi)
“Paradan para kazanma dönemi sona erdi. Yani burada uzun vadeli strateji satın alacaksınız. Uzun vadeli bir planlama yapacaksınız. Ocak ayında ne söylemişsek aynısı geçerli. Yıl sonuna kadar her ay her ay bu manipülasyon piyasası devam.
Bugünleri fırsata çeviren yatırımcılar kim olacak?
Yine uzun vadeli strateji olarak yine altın ve gümüş tarafındaki düşüşleri bir fırsat olarak değerlendiren yatırımcı. Yine bu yıl dövize kıyasla biraz daha performans iyi geçebilir.”
“Fiyata Değil Miktara Odaklanın” Uyarısı
Yılın ikinci yarısına dair beklentilerini paylaşan İslam Memiş, borsa tarafındaki pozitif öngörüsünü koruduğunu belirtti. Yatırımcılara ekran takibini bırakmalarını önerdi:
“Sonuç itibariyle yatırımcı fiyata değil miktara odaklanacak, ekranı kapatacak, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirecek. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Çünkü bu yıl paradan para kazanma dönemi değil.”
NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.