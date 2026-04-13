Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu savaş karşıtı söylemlerinin ardından sert sözlerle eleştiren Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir Papa istemiyorum. Leo, bir Papa olarak kendine çeki düzen vermeli, sağduyusunu kullanmalı, radikal sola yaranmaya çalışmaktan vazgeçmeli ve bir politikacı olmaya değil, harika bir Papa olmaya odaklanmalı" dedi. Trump, Papa 14. Leo’nun kendisine karşı olduğu için göreve getirildiğini belirterek, "Ben Beyaz Saray'da olmasaydım, Leo da Vatikan'da olmazdı" dedi.

TRUMP HZ. İSA OLDU

Trump'ın, Truth Social hesabından paylaşılan Hz. İsa'ya benzediği görselinde, hasta bir insana şifa verdiği görüldü. ABD Başkanı, paylaşımından önce Papa 14. Leo'ya yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu savaş karşıtı söylemlerinin ardından sert sözlerle eleştirdi. Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, "Papa Leo suç konusunda zayıf ve dış politika konusunda berbat" diye konuştu.

Papa 14. Leo’nun "Trump yönetiminden duyulan korkudan" bahsettiğini öne süren Trump, "Covid-19 salgını döneminde kilisede ayin düzenledikleri için tutuklanan rahiplerin, papazların, Katolik kilisesinin ve diğer tüm Hristiyan örgütlerinin yaşadığı korkudan bahsetmiyor" diye ekledi.