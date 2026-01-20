ABD Başkanı Trump’ın ortaya koyduğu Gazze planı çerçevesinde kurulan ‘Barış Kuruluna’ davet edilen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bu teklife sıcak bakmadığı öğrenilmişti. Fransız basınında çıkan haber sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Fransa’ya yaptırım tehdidinde bulunarak "Onun şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım ve o da katılacak. Ama katılmak zorunda değil" demişti.

TRUMP MACRON’DAN GELEN MESAJI PAYLAŞTI

ABD Başkanı Trump son olarak çarpıcı bir hamle yaptı. Trump, sosyal medya hesabından Macron’un kendisine Whatsapp’tan yolladığı mesajın ekran görüntüsünü paylaştı. Reuters ajansı Macron’a yakın bir kaynaktan mesajı doğruladığını aktardı.

Söz konusu mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Macron’dan Başkan Trump’a.

Dostum,

Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz. İran konusunda büyük işler yapabiliriz. Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum.

Gel, büyük şeyler inşa etmeye çalışalım: Davos’tan sonra, Perşembe öğleden sonra Paris’te bir G7 toplantısı ayarlayabilirim. Kenar görüşmeler için Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları davet edebilirim.

ABD’ye dönmeden önce Perşembe günü Paris’te birlikte akşam yemeği yiyelim.

Emmanuel."