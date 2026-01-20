İlk aşk fotoğrafı ortaya çıktı: Dünya rekortmeni Şahika Ercümen kalbini ünlü mimara kaptırdı

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt köşesinde şöyle yazdı: “Dünya rekorunun sahibi olan milli serbest dalış sporcumuz Şahika Ercümen ile ünlü mimar Haldun Kilit'in yeni bir aşka yelken açtığını kasım ayında ilk bu köşede okumuştunuz.
Aylardır konuşulan aşk nihayet resmileşti! Dünya rekorlarıyla adını tarihe yazdıran milli serbest dalış sporcumuz Şahika Ercümen, kalbini ünlü mimar Haldun Kilit’e kaptırdı. Uzun süredir gizli tutulan ilişkinin ilk net fotoğrafı, Ercümen’in doğum günü kutlamasında gün yüzüne çıktı.
İlişkilerini gizli yaşamak isteyen aşıklar, o dönem tatil için gittikleri Kahire'de bile, Art D'Égypte'deki Mert Ege Köse'nin anıtsal heykelinde ayrı ayrı poz vermişti.
Şimdiye kadar yanında erkek sinek bile görmediğim Şahika Ercümen, yılbaşı akşamında Haldun Kilit'le sadece ellerinin göründüğü bir fotoğraf paylaşarak ilişkisini ifşa etmişti.
Şahika Ercümen'in 16 Ocak'taki doğum günü kutlamasında aşkın ilk fotoğrafı ortaya çıktı!
Haldun Kilit, Şahika Ercümen ile baş başa çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyasında paylaştı.
Denizin 107 metre altına dalıp rekorlar kıran Şahika Ercümen sevgilisiyle birlikte bir fotoğraf paylaşmaya cesaret edemese de sevgilisinin cesaretiyle aşkları kanıtlanmış oldu.
Umarım mutlulukları daim olur.” ifadelerini kullandı.
ŞAHİKA ERCÜMEN KİMDİR?
Şahika Ercümen, 16 Ocak 1985’te Çanakkale’de doğmuş Türk milli sporcu, dünya çapında tanınan serbest dalış rekortmeni, sualtı hokeyi oyuncusu ve beslenme-diyet uzmanıdır.
Çocukluğunda astım rahatsızlığı nedeniyle spora başlayan Ercümen, su sporlarıyla tanıştı ve bu alanda büyük başarılar elde etti.
Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun oldu; aynı üniversitede yüksek lisansına devam etti.
Serbest dalış kariyerinde birden fazla dünya rekoru kırdı (örneğin değişken ağırlık paletli ve paletsiz kategorilerde 100+ metre derinliklere inerek rekorlar elde etti; en bilinenlerden biri 110 metre ve son dönemde 107 metreye ulaşan rekoru).
Rekorlarını genellikle sosyal sorumluluk projelerine (depremzedeler, Gazze dayanışması, şehitler, çevre koruma gibi) adadı.
Ayrıca Antarktika’da tüpsüz dalış yapan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti. Birleşmiş Milletler (UNDP) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG 14 - Okyanusların Korunması) savunucusu, motivasyon konuşmacısı, kitap yazarı ve çeşitli reklam/sinema projelerinde yer aldı.
2025 yılında Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyeliğine atandı.
Son dönemde (2026 Ocak itibarıyla) Kaş’ta kırdığı yeni dünya rekoruyla gündeme geldi ve kişisel hayatıyla ilgili haberler de dikkat çekiyor.
Türkiye’nin en başarılı kadın sporcularından biri olarak kabul ediliyor; disiplin, nefes kontrolü ve mental gücüyle öne çıkıyor.