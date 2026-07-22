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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin cenazelerini karşılamak ve onları "onurlandırmak" istediğini söyledi.

Trump, Deleware eyaletindeki Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin, Dover'deki üsse getirileceğini ve kendisinin de orada hazır bulunmak istediğini söyleyen Trump, bunun için İran'a karşı tavırlarının sert olacağını söyledi.

ABD Başkanı, Tahran yönetimi hakkında "İran, büyük bir bedel ödeyecek, ödüyorlar, yok ediliyorlar." ifadeleri kullandı.

Orta Doğu'daki ABD üslerine İran'ın füze saldırıları sonucu hayatını kaybeden askerlerle ilgili konuşan Trump, "Onları onurlandıracağız. Ve benim için yapılması en zor şeylerden biri, bir Başkan olarak yapılması en zor şeylerden biri ama yapılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

ABD medyasında, bugün Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne 4 Amerikan askerinin cenazesinin getirileceği aktarıldı.

Trump, dün yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısını 18 olarak duyurulmuştu.