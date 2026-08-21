ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kripto para sektörüne yönelik attığı son adımlar, piyasalarda adeta doping etkisi yarattı. Sektörün en büyük hacimli oyuncusu Bitcoin, uzun süredir beklenen Clarity Act yasa tasarısının ivme kazanmasıyla yönünü keskin bir şekilde yukarı çevirdi. Hafta başında 63 bin dolar bandında seyreden lider kripto para birimi, yüzde 5'i aşan günlük değer kazancıyla 72 bin 383 dolara kadar tırmandı. Bu ralliyle birlikte fiyatlar, 1 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini test etmiş oldu.

Kripto varlıklardaki bu bahar havası, sektörün dev şirketlerinin hisselerine de doğrudan yansıdı. Hacim artışının etkisiyle Coinbase ve Circle hisselerinde yüzde 7 civarında değer kazancı görülürken, MicroStrategy de önceki seanslardan devraldığı yükseliş trendini istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Fiyatlamadaki bu sert ivmelenmede, CoinGlass verilerine yansıyan 2,7 milyar dolarlık kısa pozisyonun (short) tasfiye edilmesinin yarattığı itici güç de önemli bir rol oynadı.

Beyaz Saray'da Kritik Kripto Mesaisi

Rallinin arka planında yalnızca teknik veriler değil, ABD makroekonomisi ve siyasetindeki sıcak gelişmeler de yatıyor. Çarşamba günü ABD Hazine tahvili getirilerinde yaşanan geri çekilme, riskli varlıklar üzerindeki baskıyı hafifleterek yatırımcıyı kripto ekosistemine yönlendirdi. Eş zamanlı olarak Beyaz Saray; Coinbase, Kraken, Robinhood, Ripple ve ChainLink gibi devlerin tepe yöneticilerini ağırlayarak tarihi bir kripto zirvesine ev sahipliği yaptı.

Zirvede sektör temsilcileriyle bir araya gelen Donald Trump, Kongre'ye açık bir çağrıda bulunarak Clarity Act yasa tasarısının yıl sonuna kadar yasalaşmasını istedi. Trump, bu düzenlemenin ABD'yi Çin gibi küresel rakiplerinin bir adım önünde tutacağını ve yepyeni bir inovasyon çağını başlatacağını vurguladı. Ancak Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında, tasarının özellikle etik kuralları kapsayan maddelerinde derin görüş ayrılıkları sürüyor.

Gözler 15 Eylül'deki Senato Oylamasında

Sektörün yıllardır beklediği yasal çerçevenin temelini oluşturacak Clarity Act için takvim giderek daralıyor. Senato'nun ağustos tatiline tasarıyı oylamadan girmesi ve partiler arası uzlaşmazlık, 2026 yılı bitmeden bir yasa çıkma ihtimalini zayıflatmıştı. Bu nedenle, tasarının geleceği açısından 15 Eylül'de Senato'da gerçekleştirilecek ilk usul oylaması piyasalar için hayati bir önem taşıyor.

Siyasi kulislerde, bu oylamanın başarısız olması durumunda yaklaşan ara seçimlerin Kongre gündemini tamamen değiştireceği ve yasanın rafa kalkabileceği konuşuluyor. Öte yandan, son günlerdeki coşkulu yükselişe rağmen Bitcoin, Ekim 2025'te test ettiği 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin halen yüzde 40 uzağında işlem görüyor. Sektörün gelecekteki rotasını ise ABD'nin atacağı bu yasal adımlar, küresel risk iştahı ve faiz politikaları belirleyecek.