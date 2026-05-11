ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına verdiği röportajda Orta Doğu'daki savaş ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'KÜRTLER BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'

Trump, bölgedeki Kürtlere silah ve para yardımı gittiğini, ancak ABD tarafından kendilerine para gönderildiğinde sert savaştıklarını belirterek,“Hayal kırıklığına uğradım” sözlerini sarf etti.

“Kürtler hep alıyor, alıyor, alıyor” diyen Trump, “Mühimmatıyla birlikte bazı silahlar gönderdik ve bunların teslim edilmesi gerekiyordu ama silahları ellerinde tuttular” dedi.

'KÜRTLER PARA ÖDENDİĞİNDE SERT SAVAŞIYOR'

Trump, yaptığı konuşmanın tamamında şunları söyledi,

“Kürtler hep alıyor, alıyor, alıyor.

Kongre'de harika bir itibarları var. Kongre, "oo ne kadar sert savaşıyorlar," diyor.

Hayır, paraları ödendiğinde sert savaşıyorlar.

Bu yüzden çok hayal kırıklığına uğradım."

Mühimmatıyla birlikte bazı silahlar gönderdik ve bunların teslim edilmesi gerekiyordu ama silahları ellerinde tuttular.”