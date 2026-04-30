Trendyol 1. Lig’de 38. ve sezonun son haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak isimleri resmi olarak duyurdu. Açıklamada maçları yönetecek hakem kadroları tek tek paylaşıldı.
Yarın:
14.30 Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Ömer Faruk Gültekin
17.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Hatice Aydin Duygu
17.00 Boluspor-Serikspor: Hakan Ülker
20.00 Manisa FK-Sakaryaspor: Oğuzhan Gökçen
2 Mayıs Cumartesi:
16.00 Arca Çorum FK-Erzurumspor FK: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: Ali Yılmaz
16.00 Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor: Batuhan Kolak
16.00 Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer: Turgut Doman
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay