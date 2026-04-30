Trendyol 1. Lig’de 38. ve sezonun son haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak isimleri resmi olarak duyurdu. Açıklamada maçları yönetecek hakem kadroları tek tek paylaşıldı.

Yarın:

14.30 Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Ömer Faruk Gültekin

17.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Hatice Aydin Duygu

17.00 Boluspor-Serikspor: Hakan Ülker

20.00 Manisa FK-Sakaryaspor: Oğuzhan Gökçen

2 Mayıs Cumartesi:

16.00 Arca Çorum FK-Erzurumspor FK: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: Ali Yılmaz

16.00 Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor: Batuhan Kolak

16.00 Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer: Turgut Doman

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay