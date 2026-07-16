OLAYLAR

622 - Muhammed ve beraberindeki ilk Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Bu olay Hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

1212 - Las Navas de Tolosa Muharebesi: Reconquista döneminde, Papa III. İnnocentius'in çağrısı üzerine bir araya gelen İspanya'daki Hristiyan Krallıklar, Muhammed Nasır komutasındaki Müslüman Muvahhidler'i yendi.

1394 - Fransa Kralı VI. Charles, Yahudilerin Fransa'dan kovulması için emir verdi.

1661 - Avrupa'da ilk banknot, "Stockholms Banco" adlı bir İsveç bankası tarafından bastırılarak tedavüle verildi.

1782 - Wolfgang Amadeus Mozart'ın, Saraydan Kız Kaçırma adlı operası ilk kez sahnelendi.

1880 - Emily Stowe, Kanada'da lisanslı ilk kadın hekim oldu.

1912 - Stockholm Olimpiyat Oyunları başladı.

1921 - Acara Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. 1991'de yerine Acara Özerk Cumhuriyeti kuruldu.

1935 - Dünyanın ilk parkmetresi, Oklahoma City'de bir caddeye yerleştirildi.

1942 - Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması: 12884 Yahudi Auschwitz'e gönderilmek üzere tutuklandı.

1945 - Manhattan Projesi: Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico Eyaleti, Alamogordo şehri yakınlarında ilk atom bombası denemesi (Trinity testi) yapıldı.

1965 - Fransa ve İtalya'yı birbirine bağlayan "Mont Blanc Tüneli" açıldı.

1969 - Apollo 11, Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

1979 - Saddam Hüseyin, Irak Devlet Başkanı oldu.

1990 - Filipinler'de deprem: 1450 ölü.

1994 - Shoemaker-Levy 9 kuyrukluyıldızının parçaları, Jüpiter gezegenine çarptı.

1999 - Eski ABD Başkanı John F. Kennedy ve Jacqueline Kennedy Onassis'in oğulları John F. Kennedy, Jr.'ın kullandığı küçük uçak, Atlantik Okyanusu'na düştü. Kennedy, uçakta bulunan karısı ve baldızıyla birlikte hayatını kaybetti.

2005 - Irak'ın Musayyib kentinde bir intihar eylemcisi, kullandığı patlayıcı yüklü tanker kamyonu, benzin istasyonuna sürdü: 98 ölü, 100 yaralı.

2008 - Irak'ın Telafer kentindeki bir pazar yerinde, bomba yüklü bir araç infilâk etti: 7'si çocuk 11 kişi öldü, 90 kişi yaralandı. 30 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

2016 - Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından 15 Temmuz'da başlatılan askerî darbe teşebbüsü bastırıldı.

DOĞUMLAR

1486 - Andrea del Sarto, İtalyan ressam (ö. 1531)

1517 - Frances Brandon, 1. Suffolk Dükü Charles Brandon ile Mary Tudor'un ikinci çocuğu ve ilk kızı (ö. 1559)

1723 - Joshua Reynolds, İngiliz ressam (ö. 1792)

1796 - Jean-Baptiste-Camille Corot, Fransız izlenimci ressam (ö. 1875)

1872 - Roald Amundsen, Norveçli kâşif (ö. 1928)

1888 - Frits Zernike, 1953 yılında Faz kontrast mikroskobu ile Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Hollandalı fizikçi (ö. 1966)

1896 - Trygve Lie, Norveçli siyasetçi, diplomat (ö. 1968)

1902 - Orhan Şaik Gökyay, Türk şair ve edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı (ö. 1994)

1906 - Halide Pişkin, Türk tiyatro oyuncusu (ö. 1959)

1907 - Barbara Stanwyck, Amerikalı oyuncu (ö 1990)

1911 - Ginger Rogers, Amerikalı aktris ve dansçı (ö. 1995)

1915 - Cihat Arman, Türk futbolcu (Fenerbahçe ve Millî Takım'ın kalecisi) (ö. 1994)

1918 - Müzeyyen Senar, Türk ses sanatçısı (ö. 2015)

1919 - Choi Kyu-ha, Güney Koreli siyasetçi (ö. 2006)

1925 - Rosita Quintana, Arjantinli-Meksikalı aktris, şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2021)

1926 - Irwin Rose, Amerikalı biyolog (ö. 2015)

1930 - Guy Béart, Fransız şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2015)

1930 - Bert Rechichar, Eski profesyonel Amerikan futbolcusu (ö. 2019)

1932 - Bill Byrge, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2025)

1934 - Tomás Eloy Martínez, Arjantinli gazeteci ve yazar (ö. 2010)

1936 - Yasuo Fukuda, Japon siyasetçi

1939 - Ali Hamenei, İran'ın Türk asıllı dini ve siyasi yüce lideri

1939 - Denise LaSalle, Amerikalı blues şarkıcısı ve şarkı sözü yazarı (ö. 2018)

1939 - Corin Redgrave, İngiliz oyuncu ve aktivist (ö. 2010)

1941 - Dag Solstad, Norveçli yazar (ö. 2025)

1942 - Margaret Court, Avustralyalı tenis oyuncusu

1943 - Reinaldo Arenas, Kübalı şair, romancı ve oyun yazarı (ö. 1990)

1945 - Çetin Tekindor, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1948 - Lars Lagerbäck, İsveçli teknik direktör

1952 - Stewart Copeland, Amerikalı müzisyen

1954 - Betül Arım, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1956 - Lutz Eigendorf, Alman eski futbolcu (ö. 1983)

1956 - Tony Kushner, Amerikalı oyun yazarı

1957 - Necip Naşit Özcan, Türk tiyatro sanatçısı, yönetmeni ve seslendirme sanatçısı (ö. 2025)

1957 - Włodzimierz Smolarek, Polonyalı eski millî futbolcu (ö. 2012)

1959 - Jürgen Ligi, Estonyalı siyasetçi, bakan

1959 - James MacMillan, İskoç klasik besteci ve orkestra şefi

1963 - Phoebe Cates, Amerikalı film oyuncu

1963 - Srečko Katanec, Sloven millî futbolcu ve teknik direktör

1963 - Nina Petri, Alman oyuncu

1964 - Aşot Anastasyan, Ermeni Dünya şampiyonu satranç oyuncusu (ö. 2016)

1964 - Costance Adams, Amerikalı mimar ve yazar (ö. 2018)

1964 - Nino Burcanadze, Gürcü siyasetçi ve Gürcistan Parlamentosu başkanı

1964 - Miguel Indurain, Emekli İspanyol yol bisikleti yarışçısı

1966 - Yıldız Tilbe, Türk şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı

1967 - Will Ferrell, Amerikalı oyuncu, komedyen, yapımcı ve yazar

1968 - Larry Sanger, Amerikalı internet proje / yazılım geliştiricisi, Wikipedia'nın kurucularından ve Citizendium'un kurucusu

1971 - Bibiana Beglau, Alman oyuncu

1973 - Şinasi Yurtsever, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2025)

1974 - Ryan McCombs, ABD'li şarkıcı, söz yazarı

1976 - Carlos Paredes, Paraguaylı eski millî futbolcu

1976 - Elsa Pataky, İspanyol model ve oyuncu

1976 - Michael Petkoviç, Hırvat kökenli Avustralyalı eski Kaleci

1976 - Anna Smashnova, İsrailli profesyonel tenis oyuncusu

1977 - Dina Popova, Ukraynalı yönetici ve eğitimci (ö. 2025)

1978 - Gülhan Şen, Türk sunucu

1979 - Jayma Mays, Amerikalı oyuncu

1979 - Kim Rhode, Amerikalı atıcı

1980 - Svetlana Feofanova, Rus eski sırıkla atlayıcı

1980 - Jesse Jane, Amerikalı pornografik film oyuncusu ve model (ö. 2024)

1980 - Adam Scott, Avustralyalı golfçü

1981 - Zach Randolph, Amerikan profesyonel basketbolcu

1981 - Vicente Rodríguez, İspanyol futbolcu

1981 - Maher Zain, Lübnan asıllı İsveçli müzisyen

1982 - André Greipel, emekli Alman profesyonel yol bisikleti yarışçısı

1982 - Carli Lloyd, Amerikalı kadın millî futbolcu

1982 - Michael Umaña, Kosta Rikalı futbolcu

1983 - Katrina Kaif, İngiliz sinema oyuncusu ve model

1983 - Justin Kan, Amerikalı internet girişimcisi ve yatırımcı

1984 - Franco Dario Cangele, Arjantinli futbolcu

1987 - Annalynne McCord, Amerikalı oyuncu

1987 - Mousa Dembélé, Belçikalı futbolcu

1988 - Sergio Busquets, İspanyol millî futbolcu

1989 - Gareth Bale, Galli millî futbolcu

1991 - Andros Townsend, İngiliz futbolcu

1993 - Alpaslan Öztürk, Türk asıllı Belçikalı futbolcu

1994 - Koki Tsukagawa, Japon futbolcu

1996 - Nathaël Julan, Fransız futbolcu (ö. 2020)

1996 - Luke Hemmings, Avustralyalı şarkıcı ve söz yazarı

ÖLÜMLER

1060 - Çağrı, Oğuzlar'ın Kınık boyundan Selçuklu hükümdarı Selçuk Bey'in torunu, Mikail'in oğlu, Tuğrul Bey'in ağabeyi ve Alp Arslan'ın babası (d. 989)

1216 - III. Innocentius, 8 Ocak 1198 ile 16 Temmuz 1216 arasında papalık yapmıştır (d. 1161)

1324 - Go-Uda, Japonya'nın 91. İmparatoru (d. 1267)

1342 - I. Károly, 1308'den ölümüne kadar Macaristan ve Hırvatistan Kralı (d. 1288)

1344 - I. Ahmed, Mısır'da 1342 yılında hüküm sürmüş on beşinci Türk asıllı Bahri hanedanından Memluk Sultanıdır (d. 1318)

1557 - Clevesli Anne, VIII. Henry'nin dördüncü karısı (d. 1515)

1612 - Leonardo Donato, Venedik Cumhuriyeti'nin 90'ıncı dükası (d. 1536)

1664 - Andreas Gryphius Alman barok edebiyatı şairi (d. 1616)

1764 - VI. İvan, 1740-1741'de Rus çarı (d. 1740)

1857 - Pierre-Jean de Béranger, Fransız söz yazarı ve şair (d. 1780)

1882 - Mary Ann Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. başkanı olan Abraham Lincoln (d. 1818)

1889 - Michele Amari, Sicilyalı tarihçi ve oryantalist (d. 1806)

1910 - Albert Anker, İsviçreli ressam (d. 1831)

1915 - Ellen G. White, Yedinci Gün Adventistleri Kilisesi'nin kurucu ve liderlerinden (d. 1827)

1920 - Gyula Benczúr, Macar ressam (d. 1844)

1945 - David Lindsay, İngiliz yazar (d. 1876)

1959 - Henri Prost, Fransız mimar ve şehir plancısı (d. 1874)

1960 - Albert Kesselring, Alman asker ve Nazi Almanyası'nda Luftwaffe mareşali (d. 1885)

1960 - John P. Marquand, Amerikalı yazar (d. 1893)

1963 - Nikolay Aseyev, Rus şair (d. 1889)

1964 - Rauf Orbay, Türk asker ve siyasetçi (d. 1881)

1969 - Vecihi Hürkuş, Türk pilot, mühendis ve müteşebbis (Türk havacılık önderi) (d. 1896)

1982 - Charles Robberts Swart, Güney Afrikalı hukukçu ve siyasetçi (d. 1894)

1985 - Heinrich Böll, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1917)

1989 - Herbert von Karajan, Avusturyalı orkestra yönetmeni (d. 1908)

1990 - Miguel Muñoz, İspanyol eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1922)

1994 - Julian Schwinger, Amerikalı teorik fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1918)

1999 - John F. Kennedy Jr., Amerikalı avukat, gazeteci ve dergi yayıncısı (d. 1960)

2001 - Morris (Maurice de Bevere), Belçikalı çizer (çizgi roman Red Kit'in yaratıcısı (d. 1923)

2003 - Celia Cruz, Kübalı şarkıcı (d. 1925)

2003 - Carol Shields, Kanada asıllı Amerikalı roman ve öykü yazarı (d. 1935)

2005 - Camillo Felgen, Lüksemburglu şarkıcı (d. 1920)

2006 - Güzin Sayar, Türk gazeteci ve Güzin Abla isimli köşesi ile ünlü olmuş köşe yazarı (d. 1921)

2008 - Çetin Özek, Türk hukukçu, yazar ve gazeteci (d. 1934)

2012 - Stephen Covey, Eğitmen, kurumsal danışman ve yazar (d. 1932)

2012 - Jon Lord, İngiliz besteci, org ve piyano müzisyeni (d. 1941)

2012 - Kitty Wells, Amerikalı country müzik şarkıcısı (d. 1919)

2013 - T-Model Ford, Amerikalı gitarist ve blues şarkıcısı (d. 1924)

2014 - Karl Hans Albrecht, Alman girişimci ve iş insanı (d. 1920)

2014 - Faruk Ilgaz, Türk spor adamı (d. 1922)

2014 - Johnny Winter, Amerikalı blues gitaristi, şarkıcısı ve söz yazarı (d. 1944)

2015 - Alcides Ghiggia, Uruguaylı eski millî futbolcu (d. 1926)

2015 - Brian Hall, Eski İskoç futbolcu (d. 1946)

2015 - Ali Nar, Türk şair ve yazar (d. 1938)

2016 - Ömer Halisdemir, Türk astsubay (d. 1974)

2016 - Nate Thurmond, Amerikalı siyahi efsanevi basketbolcu (d. 1941)

2017 - Trevor Baxter, İngiliz oyuncu ve oyun yazarı (d. 1932)

2017 - Régis Gizavo, Madagaskar asıllı Malezyalı akordiyon sanatçısı ve müzisyen (d. 1959)

2017 - George A. Romero, Amerikalı yönetmen, yazar, editör ve aktör (d. 1940)

2018 - Jerzy Piskun, Polonyalı eski basketbol oyuncusu (d. 1938)

2019 - Rosa María Britton, Panamalı hekim ve roman yazarı (d. 1936)

2019 - Ernie Broglio, Amerikalı eski profesyonel beyzbolcu (d. 1935)

2019 - Sonia Infante, Meksikalı film yapımcısı, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1944)

2020 - Patrick Ellis, Amerikalı radyo şovu sunucusu ve yapım direktörü (d. 1943)

2020 - Cornelius Mwalwanda, Malavili kalkınma ekonomisti (d. 1944)

2020 - Neela Satyanarayanan, Hint yazar (d. 1948)

2020 - Phyllis Somerville, Amerikalı aktris (d. 1943)

2020 - Víctor Víctor, Dominikli gitarist, şarkıcı ve besteci (d. 1948)

2021 - Biz Markie, ABD'li rap müzisyeni, beatbokxçı, DJ, yapımcı, komedyen, aktör ve televizyon kişiliği (d. 1964)

2021 - Yves Boutet, Fransız eski profesyonel futbolcu (d. 1936)

2021 - Roger Fauroux, Fransız bürokrat (d. 1926)

2021 - Surekha Sikri, Hint aktris (d. 1945)

2022 - Vira Vovk, Ukraynaca yazan Brezilyalı yazar, şair, eleştirmen ve çevirmen (d. 1926)

2023 - Jane Birkin, İngiliz şarkıcı, oyuncu ve yönetmen (d. 1946)

2025 - Ahmed Faras, Faslı futbolcu (d. 1946)