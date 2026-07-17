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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaralandı. Yol üzerindeki tümseğe çarpan traktör kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bozüyük ilçesine bağlı Saraycık Köyü yakınlarında yaşandı. M.Ü. yönetimindeki traktör, Kapanalan Köyü'nden Saraycık Köyü istikametine seyir halindeyken sağ tekerinin yol üzerindeki tümseğe çarpması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan traktör yolun sağındaki araziye devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla olay yerinden ayrılarak tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrollerde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.