Telefon devi pazardan çekiliyor: Bir dönemin amiral gemisiydi

Sektör verilerine göre küresel akıllı telefon pazarında Apple yüzde 20, Samsung ise yüzde 22 pazar payıyla lider konumda bulunuyor. ABD pazarında ise OnePlus'ın Motorola ve Google'ın da gerisinde kaldığı, markanın giderek daha dar bir kullanıcı kitlesine hitap ettiği belirtiliyor.