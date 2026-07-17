Çinli teknoloji devi Oppo'nun alt markası OnePlus, küresel yapılanma stratejisi kapsamında ABD ve Avrupa pazarındaki faaliyetlerini durdurmaya hazırlandığı iddiasıyla gündeme geldi. Bir dönem "amiral gemisi katili" sloganıyla dikkat çeken marka, artan rekabet ve yükselen maliyetler nedeniyle Batı pazarlarından çekilme sürecine girdi.
Telefon devi pazardan çekiliyor: Bir dönemin amiral gemisiydi
Telefon devi Oppo'nun alt markası OnePlus'ın küresel yeniden yapılanma kapsamında ABD ve Avrupa pazarındaki faaliyetlerini durdurmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bir döneminamiral gemisi rekabet, yükselen maliyetler ve düşen pazar payının kararın arkasındaki en önemli nedenler arasında gösteriliyor.Kaynak: Haber Merkezi
PAZAR PAYI GERİLEDİ, REKABET ARTTI
Yıllardır fiyat-performans odaklı akıllı telefonlarıyla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan OnePlus'ın, Oppo'nun yeni küresel stratejisi doğrultusunda Batı ülkelerinden çekilme kararı aldığı öne sürüldü.
Sektör verilerine göre küresel akıllı telefon pazarında Apple yüzde 20, Samsung ise yüzde 22 pazar payıyla lider konumda bulunuyor. ABD pazarında ise OnePlus'ın Motorola ve Google'ın da gerisinde kaldığı, markanın giderek daha dar bir kullanıcı kitlesine hitap ettiği belirtiliyor.
ARTAN MALİYETLER ŞİRKETLERİ ZORLUYOR
Üretim maliyetlerindeki yükseliş de OnePlus'ın kararında etkili olan faktörler arasında gösteriliyor. Özellikle bellek çipleri ve yarı iletken bileşenlerde yaşanan fiyat artışlarının, düşük kâr marjıyla çalışan üreticiler üzerinde ciddi baskı oluşturduğu ifade ediliyor.
Ayrıca OnePlus 15 modelinin ABD'deki sertifikasyon süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve lojistik sorunların da Batı pazarından çekilme planını hızlandırdığı öne sürülüyor.
REALME İÇİN DE BENZER İDDİA
Kulislerde konuşulan bilgilere göre yeniden yapılanma sürecinin yalnızca OnePlus ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor.
Oppo'nun bir diğer alt markası Realme hakkında da önümüzdeki dönemde bazı pazarlardan çekilme ihtimalinin değerlendirildiği iddia ediliyor.
Şirketten ise söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.