TBMM Genel Kurulunda, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi.

Trafik cezalarının artırılması planlanan kanun teklifine, araçlarda kış lastiği kullanımı ile yaya yollarında bisiklet ve elektrikli skuter kullanımına yönelik iki yeni önerge girdi.

YAYA YOLLARINDA ARAÇ KULLANANLARA 5 BİN LİRA CEZA

Yeni düzenlemeye göre; bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç kullanmaları halinde 5 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Güvenlik kurallarına uymayan sürücüler de ceza kapsamında olacak. Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde sürücü arkasında uygun oturma alanı olmadan yolcu taşınması, araçların kapasitesinden fazla yük taşınması, elektrikli skuterlerle kişisel eşya dışında yük veya yolcu taşınması ile bu araçların otoyol, şehirler arası yollar ve hız sınırı 50 kilometre üzeri olan karayollarında kullanılması tamamen yasaklanacak.

YETKİ BELGESİ OLMAYANA DEV CEZA

Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyen firmalara ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki belgesi alma zorunluluğu gelecek. Yetki belgesi olmadan faaliyet gösterene 86 bin 900 lira idari para cezası gelecek.

Karlı ve buzlu hava koşullarında kamyon, çekici ve otobüs sürücülerinin kar zinciri bulundurmaları kullanmaları ve kullanılabilir durumda tutmaları zorunlu olması da teklife eklenen önerge arasında yer aldı. Bunu yapmayan sürücüye ise 6 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Zincir takmayıp yolu kapatana 24 bin TL ceza geliyor

Ayrıca kar ve buzla mücadele çalışmaları sırasında kar zinciri kullanmadığı için trafik akışını engelleyen kamyon, çekici ve otobüs sürücülerine 24 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Düzenlemenin detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenecek.