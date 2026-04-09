Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, trafikte yol verme veya benzeri bir nedenle çıkan tartışma, tarafların araçlarından inerek kavgaya tutuşmasıyla büyüdü. "Ihlamur Köprüsü inişinde trafikte kavga çıktı" başlığıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini kısa sürede harekete geçirdi.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Görüntüler üzerinden titiz bir çalışma yürüten ekipler, kavgaya karışan araçları ve şahısları kısa sürede tespit etti. Emniyete ulaştırılan sürücü ve yolculara, Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 900 bin lira cezai işlem uygulandı.

5 YIL TRAFİKTEN MEN VE ADLİ İŞLEM

Verilen cezalar sadece para miktarıyla sınırlı kalmadı. Emniyetten yapılan açıklamaya göre:

Kavgaya karışan iki sürücünün ehliyetine 60'ar gün süreyle el konuldu. Olayda kullanılan araçlar tam 60'ar ay (5 yıl) süreyle trafikten men edildi.

Ayrıca sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

MOTOSİKLETLİLERE DE GEÇİT VERİLMEDİ

Emniyet ekiplerinin denetimleri sadece bu olayla sınırlı kalmadı. Kent genelinde çevreye rahatsızlık veren ve trafik düzenini bozan 2 motosiklet sürücüsüne de toplamda 251 bin lira ceza kesilerek denetimlerin kararlılıkla süreceği mesajı verildi.