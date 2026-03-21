Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde, şehirler arası yollardaki trafik yoğunluğuyla birlikte kaza haberleri de ardı ardına gelmeye devam etti. Emniyet ve jandarma ekiplerinin tüm uyarılarına ve denetimlerine rağmen, yurdun çeşitli noktalarında meydana gelen trafik kazaları bayram sevincini hüzne boğdu.

İSTANBUL ÇATALCA: POLİSLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ

Çatalca'da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, içinde polislerinde olduğu İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı otobüs devrildi. Kazada yaralanan 3'ü polis 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çatalca İhsaniye Mahallesi köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Binkılıç'ta bulunan yabancı uyruklu kişileri geri gönderme merkezine bırakmasının ardından dönüş yolunda olan, içinde polislerinde bulunduğu 34 LNC 804 plakalı otobüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bunun üzerine otobüste bulunan kişiler camı kırarak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3'ü polis 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

BARTIN: ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Bartın-Zonguldak karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazası, bölgede büyük hasara yol açtı. Aynı yönde ilerleyen 4 aracın çarpışması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kazada araçlardan biri karşı şeride savrulurken, orta refüjde bulunan aydınlatma direği devrildi. Çarpışmanın şiddetiyle araç parçaları yola saçıldı.

KAYSERİ: OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN TIP ÖĞRENCİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayseri’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan, hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi’nde meydana geldi. K.E. idaresindeki 38 YE 008 plakası öğrenilemeyen otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletten düşen sürücü Yaren Mercan, metrelerce savrularak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp FaKültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Mercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

SAMSUN: TUR MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI

Samsun’un Atakum ilçesinde, gezi kafilesini taşıyan bir minibüsün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

ERZURUM'DA 6 YARALI

Erzurum’un Oltu ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobilin yol açtığı kazada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği bir otomobil önce kaldırıma, ardından park halindeki başka bir araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, biri ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

DÜZCE'DE OTOMOBİL KANALA DEVRİLDİ

Düzce'de çarpışan iki otomobil kanala devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Düzce’de D-100 kara yolu yağmur nedeniyle kayganlaştı. Yolda çarpışan iki otomobil kanala devrilirken meydana gelen kazada 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 kara yolunun Düzce geçişi Hacıkadirler Sapağı mevkisinde meydana geldi. Düzce yönüne ilerleyen G.Y. idaresindeki 81 EY 175 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen M.D.’nin kullandığı 34 JR 328 plakalı otomobile çarptı. Her iki otomobil de yol kenarındaki kanala devrildi. Kazada, araç sürücüleri G.Y. ve M.D. ile yanlarındaki İ.D., N.D., G.T. ve S.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

SİLİFKE'DE TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI

Mersin’in Silifke ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 5 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı.

Ahmet G'nin kullandığı 33 BDA 430 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Demircili Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

ESKİŞEHİR'DE 4 YARALI 2 ÖLÜ

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

MALATYA: 6 YARALI

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

MUŞ: 9 YARALI

Muş'un Korkut ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

YOZGAT: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

SİVAS: 2 YARALI

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

BİLECİK: OTOMOBİL YANDI

Bilecik'te kaza yapan otomobil yandı.

ADIYAMAN: 3 YARALI

Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı

KONYA OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

Konya'nın Halkapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobili, savrularak yol kenarında park halindeki araca çarptıktan sonra şarampole düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

ANKARA- ESKİŞEHİR YOLU: 2 ÖLÜ 4 YARALI

Ankara-Eskişehir Yolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücü tutuklandı.

BİNGÖL'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Bingöl'ün Genç ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 21 yaşındaki Arda Bilal hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.