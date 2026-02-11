TBMM Genel Kurulu’nda, trafik cezalarının artırılmasını öngören ve Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik içeren teklifin 6 maddesi daha kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ihlali ve olay yerini terk etme gibi birçok kural için para cezaları yükseltildi, bazı ihlallere hapis cezası getirildi.

ARAÇ İÇİ CİHAZLARA CEZA

Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını kamu huzurunu bozacak şekilde kullananlara 3 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Belirlenen teknik şartlara aykırı cihaz bulunduran ve sürücünün görüş alanı içinde ekran kullananlara ise 21 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca bu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

CEP TELEFONU KULLANANA KADEMELİ CEZA

Seyir hâlinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazı kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası verilecek.

Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ceza 10 bin liraya, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise her seferinde 20 bin liraya çıkacak. Bu durumda sürücü belgeleri her ihlalde 30 gün süreyle geri alınacak.

EMNİYET KEMERİ ZORUNLU

Sürücü ve yolcular için emniyet kemeri, koruma başlığı, koruma gözlüğü ve çocuk bağlama sistemi kullanımı zorunlu olacak. Bu ekipmanları usulüne uygun kullanmayanlara 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.

Bir yıl içinde emniyet kemeri kuralını 4 kez ihlal eden sürücülerin belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

Koruma başlığı ve gözlük kullanmayanlara da 2 bin 500 lira ceza kesilecek. İhlalin ikinci kez tekrarlanması hâlinde ceza 5 bin liraya, üçüncü ve sonraki ihlallerde 10 bin liraya yükselecek.

Diğer koruyucu sistemlere uymayanlara ve yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyarmayanlara 1000 lira ceza verilecek. Gerekli güvenlik ekipmanı kullanılmadan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

15 yaş altındaki çocukların koruyucu sistemleri kullanmasını sağlamayan sürücülere ise 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

HAPİS CEZASI GELİYOR

Maddi hasarlı, yaralanmalı ya da ölümlü trafik kazalarında, zabıta izni olmadan olay yerini terk eden sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek.

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerini terk edenler hakkında ayrıca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Bu sürücülerin belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Ehliyetin iadesi için tüm para cezalarının ödenmiş olması şartı aranacak.

ELEKTRİKLİ SKUTER VE DENETİM DÜZENLEMESİ

Motorsuz taşıt ve elektrikli skuter sürücülerinin hukuki sorumluluğu genel hükümlere tabi olacak. Bu düzenleme, kanunun yayımından 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Trafik suçlarına ilişkin tutanaklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün yetkili personeli tarafından düzenlenecek. Tutanaklarda personelin açık kimliği yerine tanıtım numarası yer alacak.

Teklifin 6 maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Pervin Buldan birleşime ara verdi.